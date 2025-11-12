Rico Verhoeven heeft tegen veel toppers gevochten, maar een strijd met oude baas Remy Bonjasky is er nooit gekomen. Die kans was er wel, onthult de voormalig kickbokser nu. "Toen heb ik gezegd: succes met die wedstrijd."

Bonjasky schoof aan bij de Vechtersbazen Podcast en sprak daar onder andere over de strijd met Verhoeven. De inmiddels 49-jarige oud-vechter vertelt een anekdote over een mogelijk gevecht met de regerend wereldkampioen.

"Er is ooit een keer, zoveel jaar terug, geroepen: hey Remy, zou jij tegen Verhoeven willen? Het was iets van acht, negen jaar terug. En toen zei ik: ik trek zo mijn handschoenen weer aan. Dat waren mijn woorden."

'Nou, dat is belachelijk'

"Uiteindelijk is die wedstrijd er nooit gekomen en ik zal precies vertellen waarom", gaat Bonjasky verder. "Er zaten een aantal mensen vroeger bij Glory en die kwamen met een bedrag waarvan ik dacht: nou, dat is belachelijk. 75.000 euro zou ik betaald krijgen om tegen Verhoeven te vechten."

De mensen bij kickboksbond Glory hadden door dat Bonjasky schrok van het voor hem lage bedrag. "En toen waren ze allemaal van: ja, nee, maar via pay-per-view kan je nog dit en dat verdienen en bla bla bla. We hadden eerst een beetje chitchat en op het moment dat we het bedrag hoorden zijn we na anderhalve minuut opgestapt. Toen heb ik gezegd: succes met die wedstrijd. Daarna ben ik weggegaan."

Van de ring naar televisie

Bonjasky komt uit de tijd dat de beste kickboksers nog voor K-1 uitkwamen. Bij die organisatie werd hij liefst drie keer wereldkampioen. Later vocht hij ook nog heel even voor Glory. Inmiddels komt Bonjasky regelmatig op televisie. In het verleden deed hij mee aan Expeditie Robinson, De Gevaarlijkste wegen ter Wereld (met Monica Geuze) en Marble Mania. Op dit moment is hij één van de deelnemers van Het Zwaard van Damocles.