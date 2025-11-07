Antonio Plazibat was jarenlang de kickboksbelofte die Rico Verhoeven naar de kroon zou kunnen steken. Maar de Kroatische zwaargewicht maakte die belofte niet waar. Nog niet, want de nog altijd pas 31-jarige Plazibat is terug bij Glory en mikt op zijn eeuwige rivaal waar hij nog nooit tegen vocht.

2023 zou het jaar worden dat Plazibat eindelijk tegen Verhoeven zou strijden om de titel, die inmiddels al meer dan tien jaar in handen is van de Nederlander. Het gevecht werd echter uitgesteld wegens een blessure bij Verhoeven en zou er nooit meer van komen. Plazibat brak zijn arm in de vervangende partij tegen Tariq Osaro en herstelde daar maar moeizaam van. Tot nu. Hij werd aangekondigd voor Glory Collision 8 op 13 december in Gelredome en is maar terug met één missie, vertelt hij aan Sportnieuws.nl.

Kans tegen Rico Verhoeven

Plazibat moet eerst zien af te rekenen met Nordine Mahieddine, maar de winnaar van die partij mag meedoen aan de finale van het Last Heavyweight Standing-toernooi. De uiteindelijke eindwinnaar van dát toernooi, krijgt een gevecht tegen Verhoeven. Het is er Plazibat en de anderen allemaal aan gelegen om snel tegen de Nederlander te knokken, want het einde van de kickbokscarrière van de inmiddels 36-jarige Verhoeven komt in zicht. "Als ik niet zou denken dat ik hem kan verslaan, dan zou ik al weg zijn hier", zegt Plazibat tegen deze site.

'Dan kom ik nooit meer terug'

"Het is nog steeds de missie om kampioen te worden. Als ik denk dat ik niet iedereen kan verslaan en de titel kan pakken, dan kom ik nooit meer terug. Ik denk niet dat het het waard is om vechtsporten te beoefenen als je niet de hoofdpersoon of kampioen kan zijn. Als je dat niet kan zijn, maakt het niks uit dat je de nummer twee bent. Ik ben hier niet om de nummer twee te zijn, maar om de nummer één te zijn. Als ik dat niet kan zijn, ben ik weg. Dat is het dan."

'Binnen maximaal anderhalve ronde knock-out'

De Kroaat is van plan snel klaar te zijn met al zijn tegenstanders. "Vanaf het komende gevecht tot aan iedereen die ik tref: ik sla ze binnen één of maximaal anderhalve ronde knock-out.