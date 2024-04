Zegereeks Regian Eersel bij ONE voorbij: Fransman die al voor de laatste bel juicht, pakt wereldtitel af

Er is een einde gekomen aan de hegemonie van Regian Eersel (31) in de lichtgewichtsklasse van vechtsportorganisatie ONE. 'The Immortal' verloor van de zes jaar jongere Fransman Alexis Nicolas. Laatstgenoemde won via een unanieme jurybeslissing.

Op 20 april won de Nederlands-Surinaamse vechter voor het eerst bij de Aziatische vechtsportorganisatie ONE. Na drie rondes was Eersel te sterk voor Brad Riddell uit Nieuw-Zeeland. Zes jaar en tien tegenstanders verder is het eindelijk iemand gelukt om Eersel van de troon te stoten.

In een gevecht dat de volledige vijf rondes vol maakte, bleek Nicolas de sterkste. De Fransman zorgde in de tweede ronde voor een knockdown en hoewel Eersel vocht voor wat hij waard was, kwam hij die klap niet meer te boven. Dat wist hij maar ook Nicolas, die een paar tellen voor het einde al juichend door de ring liep.

Alexis Nicolas DROPS "The Immortal!" 😱



Dus kwam er voor het eerst sinds 1786 dagen een nieuwe wereldkampioen lichtgewicht bij ONE. Eersel heeft nog wel een wereldtitel op zijn naam, die bij het Muay Thai. Het was pas de vierde nederlaag van Eersel in zijn succesvolle carrière, daartegenover staan 61 overwinningen. Hij hoopt natuurlijk op een rematch tegen Nicolas.