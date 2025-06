'Zwangere vriend' van topschaatsster Jutta Leerdam zorgt met bijzondere beelden voor veel hilariteit

'Klaar voor 28 juni', schrijft Jake Paul bij zijn nieuwste video op Instagram. Daarmee doelt de vriend van topschaatsster Jutta Leerdam op zijn nieuwste gevecht. De beelden laten echter vooral weer de humoristische kant van de Amerikaanse bokser en influencer zien.

Paul deelde eerder al beelden op Instagram met een neppe zwangere buik. Hij gaf daar geen verdere uitleg bij. Het is mogelijk dat hij zijn ware fitheid niet willen laten zien in aanloop naar zijn knokpartij met Julio Cesar Chavez Jr. Of Paul wil gewoon zijn fans weer entertainen. Zijn partner Jutta Leerdam weet in ieder geval niet wat ze ermee aan moet. 'Help', reageerde ze onder de vorige post.

Bij de nieuwste video van Paul houdt Leerdam het bij een like. Ook niet zo gek: de Amerikaan heeft zijn zwangere buik weer op zijn lichaam geplakt en staat in de zeikende regen te luchtboksen, terwijl er een worstje boven hem wordt gehouden door een man met een hengel. In de dagen daarvoor was hij ook al in de weer met opvallende video's.

'Jaloerse' topschaatsster Jutta Leerdam blijft 'niet kalm': 'Nu zit ik weer zonder mijn verloofde' Topschaatsster Jutta Leerdam is nog steeds niet helemaal gewend aan het leven zonder haar verloofde Jake Paul. Ze moest hem achterlaten op het Amerikaanse eiland Puerto Rico terwijl ze zelf in Nederland traint voor het nieuwe schaatsseizoen.

Jutta Leerdam

Leerdam verbleef de afgelopen maanden bij haar verloofde in Puerto Rico, maar brengt haar tijd nu weer in Nederland door. Daar bereidt de topschaatsster zich voor op het nieuwe, cruciale seizoen. De 26-jarige Westlandse gaat namelijk voor goud op de 1000 meter bij de Olympische Winterspelen, de enige grote medaille die op haar palmares ontbreekt.

In Nederland deelt Leerdam regelmatig herinneringen van haar maanden in Puerto Rico op TikTok. Zo vroeg Paul haar ten huwelijk en vierde ze het verlovingsfeest in Saint Lucia, een ander eiland in de Caraïben. Leerdam kan niet te lang op haar eigen sociale media kijken, want: "Je scrolt door je eigen TikTok-account en wordt jaloers op jezelf van twee maanden geleden."

"Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als die maand", schrijft ze bij de video. "En nu zit ik hier weer zonder mijn verloofde."