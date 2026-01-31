De vriend van Lucinda Brand viel de kersvers wereldkampioene veldrijden in de armen na haar finish in Hulst zaterdag. Hij kon niet geloven dat de 36-jarige Brand het had geflikt om de regenboogtrui te pakken, zeker niet na de loodzware maanden die ze meemaakte met het verlies van haar moeder.

Twee maanden geleden overleed Brand haar moeder. Ze was uitbehandeld en terminaal na een strijd tegen kanker. Op de dag van haar overlijden reed Brand nog een wereldbeker veldrijden op Sardinië. Ze won en gaf kushandjes naar de camera, gericht aan haar moeder die ze nooit meer zou zien. Haar vriend Lieven moest na de finish vertellen dat haar moeder niet meer bij kennis was. Toen begon de achtbaan die bij het overlijden van een dierbare hoort.

'Bezig met de kleur van de kist'

"Ik wist al dat het niet goed zat en Lucinda hoorde het pas na de finish. Dan zit je daar nog in Italië, moet je van alles regelen, zoals een uitvaart, en ondertussen terugvliegen. Een week later reed Lucinda in Namen terwijl ze bezig was met de kleur van de kist. Dan is het al knap dat ze tussendoor nog kan trainen", zegt Lieven in gesprek met het Algemeen Dagblad nadat ze wereldkampioene veldrijden is geworden. Het is de kroon op een bizar jaar, waarin ze met het WK erbij negentien wedstrijden won.

'Besef komt erna'

"Hoe ze het doet, daarop heb ik oprecht geen antwoord. Lucinda’s kracht is dat ze het op dat moment weg kan stoppen. Maar na die eerste wereldtitel (in 2021, red.) heeft ze wel een keiharde klap gehad. Ze kan op zulke momenten toch heel gefocust met haar sport bezig zijn, maar het besef komt pas daarna. Ook nu zal het weer spannend worden als de focus wegvalt. Als ze de tijd heeft om uit te zoomen. Als ze weet dat haar moeder niet aan de finish zal staan en ze het zonder Aafje moet vieren."