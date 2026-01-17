Mathieu van der Poel kan niet stilzitten, niet nu zijn crossseizoen zo heerlijk verloopt. De Nederlandse alleskunner zou eigenlijk een weekend vrij hebben, maar heeft op het allerlaatste moment toch een rigoureuze keuze gemaakt. Daardoor duikt hij zondag op in de bekende Spaanse badplaats Benidorm.

Van der Poel komt zondag toch aan de start van de wereldbeker veldrijden in het Spaanse Benidorm. Zijn team Alpecin-Premier Tech maakt melding van de verrassende wending in het programma van de wereldkampioen. Afgelopen donderdag was de boodschap nog dat Van der Poel niet zou meedoen in Benidorm, maar zaterdag luidde het nieuws positief. "Na een stevige trainingsweek is de drang om te crossen te groot. Daarom zal de wereldkampioen zijn leiderstrui in de wereldbeker veldrijden verdedigen."

Grote doel is WK

Van der Poel won de vijf wereldbekerwedstrijden waar hij dit seizoen aan meedeed en voert de ranglijst aan met 200 punten, 10 meer dan de Belg Thibau Nys. Na de veldrit in Benidorm staan nog twee wedstrijden om de wereldbeker op het programma, in Maasmechelen en Hoogerheide. Die staan ook op het programma van de 30-jarige Nederlander, die als grote doel heeft op 1 februari in Hulst voor de achtste keer wereldkampioen te worden.

Spannende strijd in de wereldbeker

Omdat het verschil met Nys zo klein is, wordt de strijd om de eindzege in de wereldbeker nog echt heel spannend in de laatste drie crossen van het seizoen voor het klassement. Per crosszege krijgt de winnaar 40 punten, de nummer twee 30. Met het verschil van tien punten tussen de Nederlander en de Belg kan het nog alle kanten op. Ook de Belgen Michael Vanthourenhout (187 punten) en Laurens Sweeck (186 punten) staan nog akelig dicht bij Van der Poel in de buurt. Vanthourenhout en Nys zijn er in Benidorm ook bij, Sweeck staat niet tussen de deelnemers.