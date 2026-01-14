Voor topwielrenner Mathieu van der Poel staat het hoogtepunt van zijn wielerseizoen al voor de deur. Met het WK veldrijden en de voorjaarsklassiekers in het vooruitzicht is de dertigjarige Nederlander volle bak aan het trainen. Zijn eigen teamgenoten zijn hier de dupe van, zij werden maandag afgemat in een heuse 'MVDP Classic'.

Het veldseizoen is dit jaar de grote Van der Poel-show. Zo won hij alle veldritten waar hij aan de start stond. Toch skipte Van der Poel het NK veldrijden afgelopen weekend. Hierdoor ging de Nederlandse trui wederom om de schouders van Tibor Del Grosso. Van der Poel verkoos een trainingskamp in Zuid-Spanje boven het nationaal kampioenschap.

'MVDP Classic'

De wielergrootheid zit absoluut niet stil tijdens zijn traningskamp in Alicante. Zo maakte hij afgelopen maandag een forse traningsrit met een aantal van zijn ploeggenoten, waaronder het Belgische sprintkanon Jasper Philipsen. De rit besloeg maar liefst 230 kilometer waarin ze bijna 3000 hoogtemeters afwerkten.

Deze informatie deelde Philipsen via zijn Strava. Als titel van de zes uur durende rit schrijft de Belg: 'MVDP Classic 2026'. Hierop doelt hij op de loodzware trainingsritjes die Van der Poel aflegt. "Deze MVDP Classic was eentje om te onthouden", schrijft Philipsen dan ook later op zijn Instagram.

WK veldrijden

Door deze zware trainingsritten hoopt Van der Poel op en top fit aan de start te staan van het WK veldrijden. Deze wordt verreden op 1 februari in het Belgische Hulst. Mocht Van der Poel wederom de regenboogtrui bemachtigen, verbreekt hij het record van meeste wereldtitels bij het veldrijden. Zo kan hij als eerste renner ooit acht wereldtitels op zijn naam hebben staan. Voor het WK staat de Nederlander zeker nog aan de start van de Wereldbekermanche in Maasmechelen (24 januari).

Voorjaarsklassiekers

Na het veldseizoen staat het volgende hoogtepunt van het wielerseizoen van Van der Poel op het programma, namelijk de voorjaarsklassiekers. De toprenner heeft nog niet bevestigt welke koersen hij zal rijden, maar naar alle waarschijnlijkheid zal Van der Poel gewoon aan de start staan van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.