Niemand anders dan Mathieu van der Poel is op het WK veldrijden dé topfavoriet voor de regenboogtrui. De Nederlander was heer en meester in Hoogerheide zondag, maar is al de hele winter ongenaakbaar. Van der Poel zag een jongensdroom uitkomen.

Van der Poel haalde zondag bij zijn wederom overtuigende overwinning in Hoogerheide zijn "hoogste niveau van deze winter". "Ik voelde me heel goed, ik hoop dat ik volgende week ook zo'n dag heb", blikte de 31-jarige Nederlander vooruit naar het WK in Hulst, waar hij zijn felbegeerde achtste wereldtitel kan pakken. Daarmee zou Van der Poel alleen recordhouder worden.

Jongensdroom

De renner van Alpecin-Premier Tech kreeg dit weekend ook al een record in handen. Hij boekte zijn 50e en 51e wereldbekerzege, waarmee hij de Belg Sven Nys achter zich liet. "Toen ik begon als klein jongetje, had ik natuurlijk nooit gedacht dat het ooit zover zou komen. Ik probeer hier wel bij stil te staan, het is een mooie statistiek", zei Van der Poel vlak nadat hij in eigen land was gehuldigd voor zijn tweede eindzege in de wereldbeker.

Stoppen met veldrijden?

De regerend wereldkampioen gaat na het WK van volgende week zondag nadenken of hij doorgaat met veldrijden. De ook op de weg succesvolle Van der Poel heeft al eerder aangegeven op zijn hoogtepunt te willen stoppen. "Ik cross nog altijd heel graag, maar je moet af en toe ook nadenken over andere opties. Er moet ooit een einde aan komen. Maar als ik volgende week niet win, ga ik wel sowieso door. Ik ben nu zo dicht bij die achtste, dat is wel het doel."

Speciaal WK in 2028

In 2028 is het WK in Hoogerheide, waar zijn vader Adrie van der Poel naamgever is van de wereldbekerwedstrijd. Van der Poel ziet het ook als optie om minder te gaan veldrijden, maar bijvoorbeeld wel alleen aan het WK mee te doen. "Het voelt wel een beetje als mijn thuisparcours. Het is misschien niet mijn favoriete parcours, maar ik rijd hier wel altijd graag. Ook omdat er altijd veel bekenden komen kijken. En ik rijd hier ook altijd goed, dus dat maakt het ook leuk."

'Ik ga echt geen moeite doen'

Vader Adrie, zelf enkelvoudig wereldkampioen veldrijden, ziet het ook als optie dat zijn zoon alleen in Hoogerheide rijdt. "Maar dat zal zijn keuze zijn en die zal ook gewaardeerd worden. Ik ga echt geen moeite doen om hem over te halen."