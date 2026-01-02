Wout van Aert maakte er in sprookjesachtige omstandigheden een zinderend gevecht van met Mathieu van der Poel. Maar toen sloeg het noodlot (opnieuw) toe. Bij de Zilvermeercross in het Belgische Mol kwam de 31-jarige Belg hard ten val. De verwondingen blijken dusdanig ernstig, dat Van Aert per direct moet stoppen met veldrijden.

Van der Poel was net als in de laatste twee edities de beste, in een veld met 57 renners. De wereldkampioen reed in de derde ronde alleen weg, maar na een valpartij van Van der Poel kon Van Aert een ronde later weer bij hem in het spoor komen. Van Aert ging echter zelf in de zesde ronde onderuit en moest kort daarna opgeven. Van der Poel soleerde daarna in de vallende sneeuw naar de finish.

"Het was heel erg koud", zei Van der Poel in een flashinterview. "Hoe het was afgelopen als Van Aert niet zou zijn gevallen? Dat weet je nooit."

Pijn aan de enkel

Van Aert ging onderuit in een spekgladde bocht. Van der Poel, die op dat moment net voor hem zat, kon zijn fiets nog wel overeind houden. Dat probeerde Van Aert ook, maar zijn enkel klapte dubbel. Hij maakte de ronde nog vol en besloot toen om af te stappen.

" Wout heeft veel pijn aan de enkel en we moeten zorgen dat dat verder onderzocht gaat worden voor we er conclusies aan kunnen verbinden. Mathieu schoof al een beetje weg in de bocht en daardoor kwam er een kleine schrikreactie bij Wout, al viel Felipe Orts ook al in die bocht. Het lag er glad bij", was de reactie van Visma-ploegleider Jan Boven tegenover de aanwezige media.

Punt achter veldritseizoen

Van Aert beschadigde ook nog zijn knie, waar hij veel blijvende littekens op heeft. Naast een kleine breuk in de enkel heeft Van Aert ook een verstuikte enkel aan zijn val overgehouden. "Natuurlijk ben ik erg teleurgesteld dat ik een punt achter mijn veldritseizoen moet zetten", zegt de Belg in een persbericht van Visma-Lease a Bike.

Herstel en wegseizoen

"Ik voelde me steeds beter worden, ook vandaag in Mol. Ik keek uit naar het Belgisch kampioenschap en het WK. Maar mijn focus zal nu liggen op herstel en de voorbereiding op het wegseizoen."