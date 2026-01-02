Mathieu van der Poel is niet te stoppen. De Nederlander boekte vrijdag zijn achtste zege in evenveel veldritten. Wel moest Van der Poel er een stuk harder voor werken, onder winterse omstandigheden in Mol. Zijn grote concurrent Wout van Aert maakte het hem bijzonder lastig.

Bij de Exact Cross in het Belgische Mol keek het wit door de sneeuw die maar bleef vallen. De Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado boekte bij de vrouwen de overwinning, maar kwam nog met kleine vlokken over de finish. Een ogenblik later toen Van der Poel en Van Aert aan hun race begonnen, lag er een pak sneeuw. Die werd alleen maar groter tijdens de race.

Het zorgde voor fraaie plaatjes, alleen ook voor koude handen bij de krijgers die er doorheen moesten fietsen. Van der Poel en Van Aert kregen in het begin nog Europees kampioen Toon Aerts en de Spanjaard Felipe Orts mee. Toch ging het clubje snel van vier naar twee, en uiteindelijk naar één.

Valpartij Van der Poel

Een versnelling van Van der Poel was Van Aert te machtig. Toch zat een ongeluk in een klein hoekje, bewees de Nederlander. Terwijl hij 15 seconden voorsprong had, ging hij onderuit. Ondanks de sneeuw was de ondergrond hard. Van der Poel moest dan ook even zichtbaar bijkomen van zijn valpartij.

Dat gaf Van Aert hoop om terug te komen in de race. De renner van Visma | Lease a Bike kwam ook langszij. Het leek voor het eerst dit seizoen een ouderwetse strijd te worden tussen de twee. Alleen juist op dat moment ging het vreselijk mis met Van Aert. Door de spekgladde ondergrond verloor hij de controle over zijn stuur en botste hij tegen de hekken.

🚴🇧🇪 | Ach nee, valpartij Van Aert... Van der Poel rijdt uiteraard door, maar voor het eerst moet WVA opgeven. Hij heeft duidelijk pijn... 💥💥 #cyclocross



📺 Cross kijk je op HBO Max pic.twitter.com/P7r7mIqihv — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) January 2, 2026

Achtste overwinning op rij

Van der Poel was gevlogen en hoefde niet meer achterom te kijken. Van Aert deed zijn best om nog verder te gaan, alleen zijn enkel had het begeven - die was namelijk dubbel geklapt bij zijn val. De Belg nam het verstandige besluit om vroegtijdig in de remmen te knijpen. Na ruim een uur bikkelen kwam Van der Poel opnieuw solo over de streep, voor de achtste keer op rij.

"Ik heb het inmiddels al een beetje warmer gekregen, maar ik heb kou geleden vandaag", zei Van der Poel, hevig bibberend, na afloop in het flashinterview. De commentatoren van Sporza omschreven dat er zelfs tranen waren bij de Nederlander. "Het is een van mijn favorieten crossen, alleen in deze omstandigheden was het toch wel heel moeilijk. M’n handen en voeten waren zó koud dat het niet meer vanzelf ging."

🚵🇧🇪 | Mathieu van der Poel wint ook in de sneeuw. Hij blijft recht in Mol en daarmee ongeslagen. Wat zonde dat ook dit duel met Van Aert werd gekortwiekt... 🙌🇳🇱 #cyclocross



📺 Cross kijk je op HBO Max pic.twitter.com/nV87rUVvZW — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) January 2, 2026

Doel is wereldkampioen

De Nederlander won eerder dit seizoen in Loenhout, Gavere, Hofstade, Namen, Antwerpen, Koksijde en Baal. Als het goed is rijdt Van der Poel dit jaar nog vijf veldritten, met als ultieme doel het prolongeren van zijn wereldtitel op 1 februari in het Zeeuwse Hulst.