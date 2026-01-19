Mathieu van der Poel heeft alle reden om te glimlachen. De wereldkampioen veldrijden won zondag nog de wereldbeker in Benidorm en viert maandag zijn verjaardag. Die dag liet zijn vriendin Roxanne Bertels niet ongemerkt voorbijgaan. Via Instagram deelde ze een liefdevolle boodschap voor de jarige topwielrenner.

Een dag eerder stond Van der Poel nog met overtuiging bovenaan het podium in Spanje. In Benidorm boekte hij zijn zesde wereldbekerzege van het seizoen en breidde hij zijn voorsprong in het klassement verder uit. De wereldkampioen kwam geen moment in de problemen en onderstreepte opnieuw zijn topvorm richting het WK veldrijden later deze maand.

'Ik hou van jou en van het leven met jou'

Op zijn verjaardag was er echter ook ruimte voor aandacht buiten de sport. Bertels plaatste in haar Instagram Stories een zwart-witfoto van het stel, genomen tijdens een gezamenlijke trip naar New York bij de fontein op de plek van de voormalige Twin Towers. Daarbij schreef ze: "Gefeliciteerd, lieverd. Ik hou van jou en van het leven met jou", vergezeld door een hartje.

Die woorden zeggen veel over het leven dat Bertels deelt met Van der Poel. Het bestaan met een topwielrenner staat zelden stil, want ook in de wintermaanden is hij vrijwel continu onderweg en rijgt hij de overwinningen in het veldrijden aaneen. Juist in dat drukke bestaan benadrukt Bertels haar waardering voor het leven dat ze samen leiden.

i Roxanne Bertels heeft een mooie boodschap voor haar jarige Mathieu van der Poel. ©Instagram

Gedeelde passie

Van der Poel en Bertels vormen sinds 2018 een koppel en houden hun relatie grotendeels buiten de schijnwerpers. Ze wonen samen in de buurt van Antwerpen. Vaak alleen bij grote overwinningen van Van der Poel duikt Bertels vaak op, als één van de eersten om haar vriend na de finish te feliciteren.

De relatie tussen Van der Poel en Bertels begon op een bijzondere manier. Bertels werkte destijds bij Porsche en ontmoette de wielrenner tijdens een evenement in Finland, waar Van der Poel met het automerk op ijs reed. De gedeelde liefde voor auto’s zorgde voor het eerste contact, waarna ontmoetingen bij veldritten en in Antwerpen volgden.

WK veldrijden

Sportief wacht Van der Poel de komende weken een belangrijk vervolg van zijn seizoen. Eerst richt de zevenvoudig wereldkampioen zijn pijlen op het WK veldrijden in Hulst, dat dit jaar in eigen land wordt verreden. Daarna verschuift de focus richting het voorjaar op de weg, waar Van der Poel opnieuw zijn stempel wil drukken op de grote klassiekers en jacht maakt op nieuwe overwinningen