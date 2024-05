Micah Richards en Thierry Henry gaan stuk om dronken Jamie Carragher: 'Hij heeft z'n arm om hem heen!'

Jamie Carragher had het érg naar zijn zin in Dortmund. De oud-voetballer was aanwezig bij Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain en bezocht de wedstrijd vanaf de bekende Gelbe Wand, maar was ook gewoon aan het werk.

Ondanks dat was Carragher ook lekker aan het genieten van een biertje, zo was voor de wedstrijd al te zien. Na de wedstrijd stond hij weer voor de camera van CBS Sports, samen met Peter Schmeichel. In de studio zagen Micah Richards, Thierry Henry, Alessandro del Piero en Kate Abdo al dat Carragher hem goed had zitten.

Tijdens zijn praatje na de wedstrijd zag Carragher Jadon Sancho aan komen lopen. "Jadon, kom hier!", riep hij naar de Engelse buitenspeler van Borussia Dortmund. Sancho had zojuist met 1-0 van Paris Saint-Germain gewonnen in de eerste halve finale van de Champions League gewonnen.

Sancho knuffelt verplicht met Carragher

Carragher kon al op een lachende Richards rekenen, maar de oud-rechtsback van onder andere Manchester City had het niet meer toen Carragher zijn arm om Sancho heen deed. Niet iets wat een analist of interviewer normaal gesproken na de wedstrijd doet.

Aan het einde van het gesprek vroeg Carragher nog aan zijn landgenoot of hij samen een keer wat 'pints' wilde drinken, maar Sancho gaf aan niet te drinken. Dat tot grote verbazing van de oud-international van Engeland. "Jij drinkt niet?!", zei Carragher zichtbaar teleurgesteld. Sancho kon de ongemakkelijke situatie na nog wat aanrakingen van de analist verlaten.