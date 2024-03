Ajax weet in mini-Topper wel van PSV te winnen: Julian Rijkhoff pakt twee cadeautjes uit

De jongelingen van Ajax hebben gedaan wat Ajax 1 dit seizoen niet is gelukt; winnen van PSV. Het werd 3-0 voor Ajax tegen de leeftijdsgenoten van PSV. Julian Rijkhoff was belangrijk met twee doelpunten, de andere goal werd gemaakt door David Kalokoh.

Op De Toekomst stond de miniversie van De Topper op het programma. Jong Ajax tegen Jong PSV. De wedstrijd is in de competitie helemaal geen topper te noemen; daar is het gewoon de nummer 15 (Jong Ajax) tegen de nummer 16 (Jong PSV). Waar de verschillen bij het grote Ajax en PSV enorm zijn, ligt dat bij de beloften wat anders. De wedstrijd begon behoorlijk gelijk, met iets meer overwicht van Jong PSV.

Voorsprong Ajax

Maar de thuisploeg was juist de ploeg die voorkwam. Na een gevaarlijk kwartier van Jong PSV ging het even goed mis achterin. Matteo Dams leverde de bal zo in bij Jaydon Banel, die Fitz-Jim kon inspelen en de bal belandde bij David Kalokoh. Joël Drommel was kansloos op zijn schot. Ajax op 1-0.

© Pro Shots

Slordig PSV

De verdediger zou wel extra opletten na die fout achterin, zou je zeggen. Het tegendeel bleek waar; nog geen tien minuten later ging het weer fout bij de defensie van de Eindhovenaren. Dit keer bij de andere centrale; CJ Egan-Riley. Hij kreeg zonder enige druk de bal ingespeeld maar nam totaal verkeerd aan. Julian Rijkhoff, die amper druk zette kon zo oppikken en langs Drommel schieten.

Slordig was het spel van Jong PSV te noemen. Echt slecht speelden zij niet, maar kansen werden kinderlijk weggegeven, op eigen kracht creëerde Ajax namelijk niet veel. Na rust viel er nog één doelpunt, wederom via Rijkhoff. Na een aanval van Ajax, wederom na makkelijk balverlies van PSV, viel de bal pardoes voor de voeten van Rijkhoff. Vogelvrij in de zestien wist hij daar wel raad mee, hij maakte de 3-0 en bepaalde daarmee de eindstand tussen Jong Ajax en Jong PSV.

Mooie woorden Sneijder

Waar Ajax in de Eredivisie de grootste moeite heeft met PSV, was dat een niveautje lager dus wel anders. Rijkhoff zocht nog naar zijn hattrick maar zo ver mocht het niet komen voor de spits van Jong Ajax. Eerder deze week sprak Wesley Sneijder lovende woorden over Rijkhoff. In Vandaag Offside pleitte hij voor Rijkhoff als tweede spits, in plaats van Chuba Akpom.