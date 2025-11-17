Het WK voetbal van 2026 wordt groter dan ooit, met liefst 48 deelnemende landen. Organisatoren Canada, Verenigde Staten en Mexico waren als eerste zeker van deelname en inmiddels komen alle WK-kwalificaties over de hele wereld ook ten einde. Zo zijn er al drie debutanten bekend. Ook Nederland gaat meedoen. Check hieronder het overzicht van alle geplaatste landen voor het WK 2026.

Het toernooi wordt volgend jaar in de zomer gehouden in drie landen: Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Zij waren uiteraard al verzekerd van plaatsing als organiserende landen. Er waren 45 tickets te verdienen in de kwalificaties en veel plekken zijn al vergeven. Zo debuteren Kaapverdië, Oezbekistan en Jordanië. Engeland werd het eerste Europese land dat zeker is. Veel resterende plaatsen worden deze interlandperiode vergeven, waarna alleen nog play-offs wachten voor de allerlaatste tickets.

Overzicht WK-landen per continent

Afrika: Marokko, Tunesië, Egypte, Algerije, Ghana, Kaapverdië, Zuid-Afrika, Ivoorkust, Senegal

Azië: Iran, Oezbekistan, Zuid-Korea, Jordanië, Japan, Qatar, Saoedi-Arabië, Australië

Noord-Amerika: Canada, Verenigde Staten, Mexico

Oceanië: Nieuw-Zeeland

Zuid-Amerika: Argentinië, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brazilië, Paraguay

Europa: Engeland, Frankrijk, Kroatië, Portugal, Noorwegen, Duitsland, Nederland

De rechtstreekse kwalificaties van Azië, Oceanië, Afrika en Zuid-Amerika zijn inmiddels voorbij. De laatste landen van die continenten kunnen zich alleen nog via intercontinentale kwalificaties plaatsen. Hoe dat werkt, lees je hieronder. Uit Noord- en Centraal Amerika kunnen nog landen als Suriname en Curaçao (van bondscoach Dick Advocaat) zich plaatsen.

Intercontinentale play-offs

Elk continent heeft zijn eigen kwalificatietoernooi, maar via die wegen worden slechts 43 tickets verdeeld. Dat betekent dat er nog twee landen zich via een andere wijze kunnen plaatsen. Dat gebeurt tijdens de intercontinentale play-off in maart 2026. Zes landen spelen dan een mini-toernooi tegen elkaar en twee daarvan pakken een ticket voor het WK.

Er doet aan dat toernooi geen Europees land mee, maar alle andere continenten zijn wel vertegenwoordigd. De Noord-Amerikaanse bond mag zelfs twee teams afvaardigen. Op dit moment zijn Nieuw-Caledonië (Oceanië), Bolivia (Zuid-Amerika) en Congo (Afrika) de enige landen die zich al voor de play-off geplaatst hebben. De andere drie deelnemers worden later bekend. Uit het tweeluik Verenigde Arabische Emiraten - Irak komt bijvoorbeeld één deelnemer. Curaçao en Suriname zouden via deze route ook nog naar het WK kunnen.

Nederlands elftal

Nederland is na maandagavond zeker van deelname aan het WK. De ploeg van Ronald Koeman versloeg Litouwen in eigen huis met 4-0, waardoor Oranje in de koker gaat voor het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Wanneer is de loting voor het WK?

De loting is op vrijdag 5 december in de Verenigde Staten. Om 18.00 uur Nederlandse tijd hoort Oranje tegen welke teams het volgend jaar gaat spelen op het WK.

Wanneer is het WK?

Het WK voetbal begint op 11 juni in Canada, dan speelt Mexico in groep A tegen een nog niet bekende tegenstander het eerste groepsduel. Het toernooi duurt bijzonder lang, liefst vijf en een halve week. De finale vindt plaats op 19 juli in New Jersey,

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.