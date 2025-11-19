Curaçao gaat naar het WK! De ploeg van Dick Advocaat hield Jamaica op 0-0 en dat bleek genoeg om bovenaan in de groep te eindigen. Suriname leek juist een makkelijkere taak te hebben, maar mag van geluk spreken dat het nog mee mag doen aan de play-offs.

Suriname verloor met liefst 3-1 van Guatemala, terwijl een overwinning nodig was. Panama won namelijk met 3-0 van El Salvador en eindigde zodoende drie punten boven Natio in de groep. Doordat Suriname in de blessuretijd tóch nog een goal maakte, mag het meedoen aan de intercontinentale play-offs.

Curaçao speelde met 0-0 gelijk, waardoor het één punt boven Jamaica eindigt. Het eiland schrijft geschiedenis door te debuteren op een WK voetbal. Het wereldkampioenschap is in 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Sportnieuws.nl sprak in aanloop naar het beslissende WK-kwalificatieduel met Menzo, de bondscoach van Suriname. Hij blijft opvallend rustig onder de enorme druk én blikte terug op de verschrikkelijke SLM-ramp van 1989. "Daar zijn wij onderdeel van, zoals zij daar onderdeel van zijn geweest."

Curaçao moest het woensdagnacht zonder bondscoach Dick Advocaat doen. Hij is door privéomstandigheden naar huis gegaan. Dean Gorré stond in de allesbeslissende wedstrijd aan het roer. Hij was in het recente verleden overigens ook bondscoach van Suriname.

