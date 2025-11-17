Congo zorgde in Afrika voor een gigantische stunt door de play-offs te winnen. In de finale rekenden ze na een bloedstollende penaltyserie af met Nigeria en bleven ze daarmee volop in de race voor het WK. Maar in plaats van sportief verlies te erkennen, kwam de Nigeriaanse bondscoach Eric Chelle met een opvallende en zeer discutabele beschuldiging. Volgens hem kreeg Congo 'hulp van hogere machten'. "Daarom was ik een beetje nerveus", zei hij.

De finale in Rabat eindigde na 120 minuten in 1-1, waarna Congo met 4-3 won in de strafschoppenserie. Door die zege plaatsen ze zich voor de intercontinentale play-offs in maart, waar nog vijf andere landen strijden om de laatste twee WK-tickets. De laatste keer dat Congo (toen Zaïre) op het WK stond, was in 1974. De droom op een historische terugkeer leeft dus volop.

'Daarom was ik een beetje nerveus'

Waar Kameroen na de 0-1 nederlaag tegen Congo in de halve finale nog stilletjes afdroop, konden de Nigerianen de nederlaag na strafschoppen in de finale in Rabat maar moeilijk verkroppen. Hun bondscoach, Chelle, zorgde na afloop voor een schandalige scène. Hij wees beschuldigend naar de reservebank van de tegenstanders.

Chelle legde zijn woede uit voor de camera's van ESPN. Hij beweerde namelijk dat de Congolezen een voodoo-ritueel uitvoerden op zijn spelers tijdens de strafschoppenreeks. "Tijdens de hele strafschoppenreeks voerde een lid van de staf van de Democratische Republiek Congo een voodoo-ritueel op ons uit. Elke keer weer, elke keer weer. Daarom was ik een beetje nerveus", beweerde Chelle.

Voodoo

Voodoo is een Afrikaanse religie waarbij men in contract probeert te komen met geesten van overleden voorouders. Vaak wordt dit in verband gebracht met hekserij en zwarte magie. Daarom werd er ook aan Chelle gevraagd om dit gebaar te verduidelijken. Hiernaa bootste hij een wiegende beweging met zijn armen na en zei: "Zoiets, ik weet niet of het met water was of zoiets." De officials van het nationale team van Congo gaven geen commentaar op de kwestie en verkozen simpelweg de kwalificatie te vieren.

Congo op het WK voetbal

De laatste en enigste keer dat het centrale Afrikaanse land actief was op het WK was in 1974, toen nog onder de vlag van het voormalige Zaïre. Destijds verloren ze al hun groepswedstrijden. In maart krijgen ze dus dé uitgelezen kans om zich voor de tweede keer toe te treden tot het hoogste voetbalpodium.