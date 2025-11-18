Het wordt waarschijnlijk het laatste kunstje van Ronald Koeman, maar hij heeft het toch maar mooi geflikt: Oranje is er bij op het WK in 2026 in Verenigde Staten, Canada en Mexico en dat is geweldig nieuws. Het wordt het eerste WK ooit als bondscoach en dit is hoe hij dat eindtoernooi bereikte.

Nederland heeft zich geplaatst voor het WK, een geweldige prestatie van de mannen van bondscoach Ronald Koeman, maar de weg er naartoe was vrij hobbelig. Na de verloren halve finale op het EK stond hen de Nations League te wachten.

De verwachtingen waren hoog met een groep bestaande uit Bosnië, Hongarije en Duitsland. Een goede start hielp daarbij, waarbij de spits-positie gespreksonderwerp nummer 1 was. Er moest na Depay maar eens doorgeselecteerd worden en Brian Brobbey en Joshua Zirkzee klopten op de deur.

Spitsendiscussie

Met de kennis van nu een totaal irrelevante vraag, want nu dienen andere jongens zich aan en zijn Zirkzee en Brobbey voorlopig uit beeld. Het dieptepunt voor Oranje onder Koeman werd bereikt toen er uit in Hongarije gelijk werd gespeeld en tegen Duitsland de slechtste helft voetbal aller tijden werd getoond. Iedereen zakte door de ondergrens en men was bang voor een crisis.

Nieuwe maatstaf

Die crisis bleef uit, maar spetterend voetbal werd er verder ook niet gespeeld. Tót Oranje toch de kwartfinale van de Nations League bereikte en een tweeluik met Spanje ging uitvechten. Twee keer werd er een voetbalshow gegeven door beide ploegen, maar uiteindelijk won La Roja na penalty's. Dit moest de maatstaf worden, zei Ronald Koeman destijds. Toch zou dat niveau weer vervallen, tegen mindere tegenstanders.

Want ondanks dat de uitschakeling een straf had moeten zijn, bleek het een zegen. Oranje trof een 'makkelijkere' kwalificatiepoule richting het WK, dan wanneer ze Spanje zouden hebben verslagen. De kwalificatie kon beginnen, maar er ontstond wel kritiek: Koeman hield zich teveel vast aan zijn vaste groep. Er waren een boel spelers die niet presteerden, maar wel Oranje haalden.

Talenten worden links gelaten

In de Eredivisie waren een aantal talenten geweldig bezig, maar ze kregen geen kans in de eerste kwalificatiewedstrijden. Er was een korte trainingsstage in juni, maar Meerdink, Steijn, Emegha of bijvoorbeeld Sam Beukema werden niet opgeroepen. Dat leidde tot kritiek. Het leek erop alsof er nooit nieuwe spelers naar Oranje zouden komen.

Met Finland, Litouwen, Polen en Malta als tegenstanders verliep de kwalificatie voorspoedig voor Oranje. Al was het nooit echt rustig rondom de groep. Koeman had de selectie redelijk op de rit, maar moest altijd toch nog over een paar posities zijn hoofd breken: de spits, de rechtsbuiten én het hele middenveld. Meerdere formaties zijn geprobeerd, maar de juiste moest nog gezocht worden.

Depay redder in nood

Nederland bleef ongeslagen totdat het in Rotterdam tegen Polen speelde. De sterkste ploeg uit de poule bleek een struikelblok. Oranje was heer en meester, maar speelde gelijk. Vooral omdat de ploeg van Koeman verzuimde aan te zetten voor een volgende goal, dat werd hen aangerekend. De laksheid liep verder naar de interland die volgde, op bezoek bij Litouwen. Daar werd ternauwernood met 2-3 gewonnen, dankzij Memphis Depay die daar topscorer aller tijden werd.

Ondertussen ontwikkelen de internationals zich razendsnel en speelt een groot deel van de selectie in de grootste competitie ter wereld: de Premier League. Vooral het middenveld wordt geprezen in de wereld; Tijjani Reijnders (basisklant bij Manchester City), Frenkie de Jong (één van de aanvoerders van Barcelona) en Ryan Gravenberch (revelatie bij kampioen Liverpool). Toch ontdekt Koeman dat dit trio niet altijd de beste optie is. Gravenberch speelt het liefst op de plek van De Jong en Reijnders speelt het liefst op de plek van Gravenberch.

Koeman herziet standpunt talenten

Inmiddels is ook bij Koeman het besef ontstaan dat hij wat wil doorselecteren richting het WK. Zo was er in de laatste drie periodes steeds ruimte voor een talent uit de Eredivisie: Sem Steijn, Mexx Meerdink en als laatste Luciano Valente. Ook onthulde hij een plan dat hij nadenkt om drie talenten voor de toekomst mee te nemen naar het WK, al houdt hij stil welke.

Outsider

Ondanks dat er eigenlijk geen seconde twijfel is geweest over de kwalificatie vor het WK, bleef het wel spannend tot de laatste interlandperiode. Dat kwam omdat Polen weer een sta-in-de-weg bleek met opnieuw een 1-1 eindstand. Daarmee was Oranje officieus geplaatst en werd het maandagavond na een ruime overwinning op Litouwen officieel. Zo gaat Oranje 5 december mee in de loting die gehouden wordt in Washington. Dan kan de Oranjegekte helemaal losbarsten en de reisjes naar het toernooi geboekt worden.

Want hoe je het ook wendt of keert: Oranje zal altijd gezien worden als een gevaarlijke outsider op het WK, zeker met de wereldtoppers die in de selectie rondlopen. Aan Koeman om daar een gesmeerd geheel van te maken de komende maanden.