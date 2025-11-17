Het grote voetballand Italië moet voor het tweede WK op rij vrezen dat het thuis moet blijven. De Italianen stonden in de laatste groepswedstrijd in de kwalificatie voor een schier onmogelijke opgave, maar kregen alsnog een keiharde klap van Erling Haaland en zijn Noorwegen in het eigen San Siro.

Noorwegen heeft met een 4-1-zege op Italië kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar definitief op zak. De Noren sluiten de kwalificatiegroep zonder puntenverlies af met 24 punten, 6 meer dan de Italianen. Die moeten via de play-offs een ticket voor het WK proberen te veroveren.

Onmogelijk doelsaldo

De Italiaanse ploeg van bondscoach Gennaro Gattuso wist voorafgaand aan de wedstrijd in Milaan dat het heel lastig zou worden om Noorwegen voorbij te gaan op doelsaldo. Dat van de Noren was +29 en dat van Italië +12. Er moest dus met negen goals verschil gewonnen worden, maar dat was van tevoren al onmogelijk.

Erling Haaland

Italië begon fel en dat leidde tot de openingstreffer van Francesco Esposito. Maar daarna slaagde de thuisploeg er niet meer in te scoren. De Noren kwamen na de rust op gelijke hoogte via Antonio Nusa. Daarna scoorde Erling Haaland twee keer in ongeveer twee minuten tijd. Jørgen Strand Larsen bepaalde de eindstand met de vierde Noorse treffer.

Excuses van bondscoach

Italië verloor eerder in de kwalificatiegroep met 3-0 van Noorwegen. Na die nederlaag moest Luciano Spalletti vertrekken als bondscoach. Onder Gattuso ging het daarna beter, maar opnieuw was Noorwegen te sterk. Gattuso verontschuldigde zich na afloop bij de supporters in een kort interview bij de televisiezender RAI. "Ik zou een leugenaar zijn als ik zou zeggen dat me dat geen zorgen baart. Want als je avonden zoals deze hebt, is het een stuk makkelijker als je bij elkaar kunt blijven en van dag tot dag beter kunt worden. Nu zien we elkaar pas weer over drie maanden."

Play-offs weer eindstation?

Noorwegen kwalificeerde zich voor het eerst sinds 1998 voor het WK. Italië moet voor de derde keer op rij play-offs spelen om het WK te bereiken. In 2022 verloren de Azzurri van Noord-Macedonië en grepen naast een WK-ticket. Vier jaar eerder versperde Zweden Italië de weg naar het WK.

Deze landen zitten in de Europese play-offs: Italië, Oekraïne, Ierland, Turkije, Albanië en Tsjechië. De rest wordt aangevuld met de resterende landen uit de WK-kwalificatie die op plek twee in hun groep eindigen. Ook komen er nog wat Nations League-ploegen bij. In maart worden er vier poultjes gespeeld.