Schotse voetballer Scott McTominay heeft dinsdag voor een droomstart gezorgd bij de nationale ploeg in de wedstrijd tegen Denemarken. Dankzij zijn wereldgoal kwam Schotland vroeg op voorsprong in het cruciale duel om WK-kwalificatie. Na een zinderend slot heeft de thuisploeg zich geplaatst voor het eindtoernooi van 2026.

Napoli-speler McTominay zette Schotland al na drie minuten met een prachtige omhaal op voorsprong. Hij wist de bal in de onderhoek langs de keeper van Denemarken te werken.

McTominay maakte in 2024 de overstap van Manchester United naar Napoli. Daar kwam de middenvelder in 44 wedstrijden op 14 doelpunten. Voor Schotland scoorde hij 13 keer in 65 interlands, maar deze omhaal zal ongetwijfeld de mooiste zijn.

Penalty en rode kaart

In de tweede helft kwam Denemarken op gelijke hoogte door een discutabele penalty. De scheidsrechter wees na het ingrijpen van de VAR naar de stip, waarna Rasmus Højlund binnenschiet. Nog geen vijf minuten later kreeg Rasmus Kristensen zijn tweede geel en moest hij het veld verlaten.

Tegen tien man wisten de Schotten opnieuw op voorsprong te komen. Lawrence Shankland maakte de 2-1. Niet veel later werd het echter alweer gelijk via Patrick Dorgu. In de blessuretijd werd de droom van Schotland dan toch werkelijkheid. Kieran Tierney maakte het 3-2. Dat bleek nog niet alles. Even later scoorde ook Kenny McLean een prachtig doelpunt voor de schotten. Vanaf de middenlijn schoot hij de bal in het doel.

Daarmee is de nationale ploeg met twee punten meer dan Denemarken groepswinnaar van poule C en gaat Schotland naar het WK.

Spanje

Ook Spanje kwam al op een snelle voorsprong dinsdagavond. Het eerste schot op het doel van Turkije was meteen raak. Dankzij Dani Olmo werd het 1-0. Het duel eindigde uiteindelijk in 2-2, waardoor Spanje op de eerste plaats in groep E blijft.

In Europa hebben Engeland, Frankrijk, Kroatië, Portugal, Noorwegen, Duitsland en Nederland zich al geplaatst voor het WK van 2026 in Noord-Amerika.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.