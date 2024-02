80 jaar 'dwarse denker' Willem van Hanegem: 'Men moet niet overdrijven als Brobbey een aardig duel speelt'

Willem van Hanegem is deze dinsdag 80 jaar geworden. 'De Kromme' is een van Nederlands beste voetballers ooit en speelde in zijn carriére voornamelijk voor Feyenoord. Samen met Guus Hiddink kijken ze terug op zijn loopbaan, maar gaat het ook over al het andere rondom voetbal.

Een 'dwarse denker', zo beschrijft Hiddink Van Hanegem in gesprek met het AD. "Willem is iemand met een eigen mening. Dat heb ik ook altijd zo in hem gewardeerd. Niet meedeinen met de massa, maar een eigen kijk."

Schelden

Dat blijkt ook wel uit een anekdote van de linkspoot over zijn 'problemen met gezag'. "Dat had ik helemaal niet, maar wel met de manier waarop dingen werden gezegd. Kurt Lieder sprong als trainer van Xerxes een keer op de massagetafel om iedereen uit te schelden. Daar kon ik gewoon slecht tegen. Toen maakte ik een ongepast opmerking over de jaren 40 tot en met 45 en het geschreeuw van Duitsers", vertelt Van Hanegem.

Wanneer Hiddink wordt gevraagd naar een 'punt van je stoel-momentje' tijdens de carriére van Van Hanegem, heeft de succesvolle trainer uit Varsseveld snel een antwoord klaar. "Dat was in 1974. Ik stond achter het doel in Dortmund bij Oranje tegen Brazilië. Wat een wedstrijd was dat. Die doelpunten van Neeskens en Cruijff. En de rust die Willem had als hij het vijandelijke doel naderde. Bij veel spelers slaat de paniek dan toe, Willem werd nog zelfverzekerder."

Supertalenten

Die eigen kijk waar Hiddink het over had, die heeft Van Hanegem nog steeds. Zeker ook als hij het hedendaagse voetbal beschouwt. "Mats Wieffer bijvoorbeeld. Die was nog niet doorgebroken of ze probeerden hem weer Oranje uit te praten. Bij Brobbey is het andersom. Ik vind dat een goede speler, maar mensen moeten niet overdrijven als hij een aardige wedstrijd speelt."

"Dan speelt Joshua Zirkzee tegen veel betere verdedigers en daar neemt niemand het openlijk voor op. Bij Brobbey is opeens alles goed en is hij volgens velen een supertalent. Weet je wat een supertalent is? Jude Bellingham, Mathieu van der Poel, Femke Bol en Jannik Sinner. Daar kan ik van genieten", schakelt de eigenzinnige Van Hanegem ineens van sport.

Verjaardag

Van Hanegem besluit het interview door in te gaan op zijn 80e verjaardag. Zo voelt hij zich zo nu en dan wel vertelt hij. "Soms als ik een paar keer gegolfd en gefietst heb in een week, dan voel ik dat het te veel is geweest. Maar ik ga ook altijd om een uurtje of elf naar bed en ik sta erg vroeg alweer op. Rond vijf uur, elke dag."

"Ik hou ook niet van het vieren van mijn verjaardag. Vroeger hoopte ik altijd dat we een wedstrijd hadden of dat ik weg was, maar ik ontkom er dit jaar niet aan. Maar het is straks niet dat ik wakker word en denk: lekker straks een groot feest ter ere van mij."