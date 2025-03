Aanvoerder Kylian Mbappé reageert fel na kritiek: 'Mensen denken dat ik een idioot ben'

Kylian Mbappé heeft fel gereageerd op de kritiek op zijn aanvoerderschap bij het nationale elftal van Frankrijk. "Ik begrijp niet waarom het nu opeens een probleem is", zei hij in een interview met Le Parisien

"Waarom ben ik de enige aan wie die vraag wordt gesteld?", aldus de 26-jarige Mbappé nadat hij wordt gevraagd of hij zichzelf geschikt vindt voor de rol als aanvoerder. "De aanvoerdersband is aan mij gegeven en ik probeer het zo goed mogelijk te doen."

Franse bondscoach duidelijk over terugkeer Kylian Mbappé: 'Deze dingen hebben een sportieve en mentale impact' Franse bondscoach Didier Deschamps heeft zich vrijdag duidelijk uitgesproken over Kylian Mbappé bij de nationale ploeg. Hij ontbrak in oktober en november bij de selectie van de nationale ploeg wegens 'een ingewikkelde periode voor hem persoonlijk'.

De aanvaller heeft de aanvoerdersband overgenomen van Antoine Griezmann, die vorig jaar een punt achter zijn interlandcarrière heeft gezet. "Ik begrijp niet waarom het nu opeens een probleem is", vervolgt Mbappé. "Ik speel al acht jaar voor Frankrijk en de aanvoerder heeft al die tijd nooit ter discussie gestaan."

Hij wijst ook het verschil aan met andere Franse aanvoerders "Raphaël Varane, Hugo Lloris, Griezmann, Paul Pogba: ik heb veel aanvoerders meegemaakt bij het team en iedereen had zijn eigen stijl. Niemand belichaamde de rol op soortgelijke wijze."

'Idioot'

De sterspeler van Real Madrid neemt de kritiek ook persoonlijk. "Mensen denken misschien dat ik een idioot ben. Maar eerlijk gezegd begrijp ik het niet", zegt hij fel. "Zou iemand die slimmer is dan ik mij dit kunnen uitleggen? Soms heb ik wel vermoedens waar die twijfels vandaan komen maar die houd ik liever voor mezelf."

Hekel aan persconferenties

Het is bekend dat Mbappé niet graag aanschuift bij persconferenties. Maar dat vindt hij geen goede reden voor twijfel. "Er bestaat geen regel dat een aanvoerder verplicht is om op persconferenties te verschijnen. De aanvoerder blijft toch ook gewoon mens. Ik denk niet dat er een speler is die het wél leuk vindt."

"Persconferenties horen er nou eenmaal bij", weet hij ook. "Soms doe je het goed, soms wat minder. Soms zijn er ook journalisten die slechte vragen stellen."

Jan Boskamp steunt door Oranje gepasseerde Feyenoorder: 'Hij is een hele koele kikker' Jan Boskamp is erg te spreken over Feyenoord-verdediger Givairo Read. De 18-jarige Amsterdammer is niet meer weg te denken uit het basiselftal. Toch ontbrak zijn naam bij de selectie van Jong Oranje.

Frankrijk speelt donderdag en zondag tegen Kroatië in de kwartfinales van de Nations League. De uiteindelijke winnaar speelt in de halve finales tegen Nederland of Spanje.

Alles over Nations League

Check hier het laatste nieuws over de Nations League, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.