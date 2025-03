Jan Boskamp steunt door Oranje gepasseerde Feyenoorder: 'Hij is een hele koele kikker'

Jan Boskamp is erg te spreken over Feyenoord-verdediger Givairo Read. De 18-jarige Amsterdammer is niet meer weg te denken uit het basiselftal. Toch ontbrak zijn naam bij de selectie van Jong Oranje.

De rechtsback begon het seizoen als reservespeler van Feyenoord, maar behoort inmiddels tot de vaste krachten. De 18-jarige Read blinkt zelfs geregeld uit: in zeventien wedstrijden gaf hij liefst zes assists. Ras-Feyenoorder Jan Boskamp zag stiekem al een plekje in Oranje voor Read.

Waarom Givairo Read zelfs na wegvallen Devyne Rensch niet bij Jong Oranje zit Jong Oranje ziet liefst drie spelers wegvallen. Devyne Rensch, Denzo Kasius en Antoni Milambo zijn er niet bij. Bondscoach Michael Reiziger besloot drie vervangers op te roepen, maar Givairo Read zit er niet bij. Daar gaf de trainer uitleg over.

Read in Oranje

Sterker nog, met het grote aantal geblesseerden verdedigers bij Oranje, vindt Boskamp dat Read deze interlandperiode ook al voor het grote Oranje opgeroepen had moeten worden. "Ik zeg niet dat hij het al verdiende. Maar stel je zet Read in het Nederlands elftal, voetbalt hij dan mee?", vroeg Nicky van der Gijp aan de analist in de podcast Boskamp & Kleine Gijp. "Ja, honderd procent", antwoordde Boskamp.

Opmerkelijk, aangezien Read ook gepasseerd is door Michael Reiziger voor de interlandperiode van Jong Oranje. Hij sluit aan bij de selectie van Nederland Onder 19. Boskamp ziet een volwassen speler in Read. "Ik zag 'm gisteren bij een interview. Het is een hele koele kikker. En hij denkt van wat jullie zeggen interesseert mij helemaal niets".

Uitblinkende Givairo Read wacht op belletje van Jong Oranje: 'Nóg beter? Dat kan ik me haast niet voorstellen' Feyenoord kende een geweldige middag op bezoek bij FC Twente. Igor Paixao was dé absolute uitblinker met drie goals en twee assists, maar er was ook een aardige rol voor de 18-jarige Givairo Read met drie assists. Hij ontwikkelt zich stormachtig, maar heeft nog geen contact met Jong Oranje-bondscoach Michael Reiziger. "Ik heb geen idee waarom ik er niet bij zit", stelt Read.

Read werd geboren in Amsterdam en groeide op in de jeugd van FC Volendam. Op jonge leeftijd werd hij opgepikt door Feyenoord. Ben je dan wel een echte Feyenoorder? "Nou, als je voor je achttiende hier naartoe verhuist, ben je een Rotterdammer", waarop Boskamp hard begint te lachen.

Aymen Sliti

Een ander niet-Rotterdams talent van Feyenoord is Aymen Sliti. De 18-jarige spits uit Hengelo maakte noodgedwongen zijn debuut voor Feyenoord in de Champions League en maakte bij zijn Eredivisiedebuut direct een doelpunt.

"Je ziet ook echt wel dat we goede talentjes hebben. Ik ging vorig jaar kijken bij de Youth League en daar zag je dat talent ook al. Hij wil graag pingelen en dat vinden mensen leuk."

Feyenoorder Givairo Read over samenwerking met trainer Robin van Persie: 'Heel veel uitleg altijd' Robin van Persie maakte zaterdagavond zijn debuut als hoofdtrainer van Feyenoord tegen NEC. Het duel eindigde in een teleurstellende 0-0, maar de spelers merkten wel verschil op het veld. "Meer energie erin."

Alles over Eredivisie

