Aanvoerder Luuk de Jong geeft signaal af aan PSV

Luuk de Jong is niet aanwezig geweest op de eerste training van PSV in aanloop naar het nieuwe seizoen. De spits zou nog altijd geen keuze gemaakt hebben over zijn toekomst in de voetballerij en heeft zich daarom afgemeld.

Normaal gesproken De Jong maandag weer op de training verwacht worden bij PSV, maar daar zal hij dus nog niet aansluiten. De aanvaller lijkt te willen wachten of er wellicht een ander avontuur op zijn pad zal komen. PSV respecteert die keuze, maar de club lijkt ook niet eindeloos te willen wachten. De Eindhovenaren zouden zich aan het oriënteren zijn voor een mogelijke vervanger van De Jong. PSV heeft al Ricardo Pepi in de gelederen, maar lijkt er bij het vertrek van de aanvoerder en nieuwe speler bij te willen hebben.

Marcel Brands

PSV-directeur Marcel Brands sprak zich eerder tegenover De Telegraaf ook al uit over een mogelijk vertrek van aanvoerder De Jong. "Als Luuk heel lang wil wachten, dan moeten we op een gegeven moment wel verder. We moeten komend seizoen twee spitsen hebben. We kunnen niet aan het seizoen beginnen en zeggen: ’We hebben geen spits kunnen halen, want Luuk wilde lang wachten.’ Maar dat weet Luuk ook."

Ook laat Brands al enigszins doorschemeren dat De Jong na zijn actieve carrière in een andere rol terug zal keren bij PSV. "We gaan straks zitten en dan zal hij een beslissing nemen of hij nog een jaar doorgaat of het ergens anders gaat zoeken. Als dat zo is, dan even goede vrienden. Luuk zal uiteindelijk toch weer terugkomen in een andere functie."

Carrière

De Jong speelde in totaal al acht seizoenen in het shirt van PSV. In totaal speelde hij 338 officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren en scoorde hij een enorm aantal van 186 doelpunten. Mocht De Jong daadwerkelijk nog vertrekken bij PSV, dan moet de club op zoek naar een aantal nieuwe aanvallers. Noa Lang en Malik Tillman lijken ook spoedig uit Eindhoven te vertrekken.