'Meest onverwachte feestje' zorgt voor kippenvel bij PSV-kampioen Luuk de Jong: 'Geloof me...'

Eindhoven stond maandag volledig op zijn kop tijdens de huldiging van PSV, dat op spectaculaire wijze het kampioenschap in de Eredivisie wist te verzilveren. Temidden van duizenden uitzinnige supporters sprak Luuk de Jong in gesprek met Sportnieuws.nl met trots en emotie over de rollercoaster naar de titel. "Wat voor geld je er ook voor krijgt. Het gaat puur om de feestvreugde en die je ervoor terug krijgt."

"Geloof me, hier kan je niet op voorbereiden. Kippenvel", begint PSV-aanvoerder De Jong zichtbaar geraakt. "De hele stad staat op z’n kop. Iedereen die je aankijkt is uitzinnig van vreugde. Helemaal naar wat er gebeurd is, als je vijf wedstrijden van tevoren nog negen punten achterstaat, dan heeft iedereen het wel een beetje opgegeven. Daarom is de emotie en ontlading zó groot."

Luuk de Jong geeft de schaal niet meer uit handen

Het kampioenschap is een kroon op een seizoen vol strijd en offers, benadrukt hij. Opmerkelijk genoeg hield de 34-jarige spits de schaal stevig vast tijdens de rondrit op de platte kar in Eindhoven. "Natuurlijk heb ik de schaal niet losgelaten", grapt hij. "Het is het mooiste wat we hebben. Daar strijd je het hele jaar voor. Nee, we hebben hem wel rondgegeven, absoluut. Maar voor dit werk je zó hard. Je werkt je de ballen uit de broek. Je offert zoveel op in een seizoen."

De aanvoerder deelt ook hoe belangrijk de historie en vreugde zijn die een moment zoals dit achterlaat. "Heel veel jongens waren vorig jaar ook bij het feest en de platte kar. Dan zeg ik: jongens, daar doe je het toch voor. Wat voor geld je er ook voor krijgt. Het gaat gewoon puur om de feestvreugde, de blijdschap die je ervoor terug krijgt. Het zijn momenten, herinneringen die je nooit zult vergeten in je leven."

Ongekende ontknoping in titelstrijd

De weken naar dit kampioenschap waren zenuwslopend, blikt De Jong terug. "Bizar, krankzinnig. Ik denk dat de supporters net zo veel spanning gevoeld hebben als wij de afgelopen week. Iedereen dacht van bij rust in De Kuip: ja, dat is wel klaar. In Amsterdam zongen ze al: we zijn kampioen. Nou, die beelden kunnen we ook wel terughalen", zegt De Jong met een veelzeggende lach.

De Jong maakte tijdens de huldiging in het stadion ook tijd vrij voor zijn kinderen. Het leidde tot een mooi moment waarin de zoontjes wegrenden voor papa. "Ik moest wel even een sprintje zetten, en dat met zware benen. De jongens zeiden al twee uur van tevoren: 'Papa, gaan we nu eens het veld op?' Ik moest de hele tijd zeggen: 'Jongens, wacht nou even, we gaan zo.'", vertelt de jonge vader met een grote grijns.

De aanvalsleider van de Eindhovenaren moet lachen als hem wordt gevraagd naar de voetballende kwaliteiten van zijn zoontjes. "We gaan zien of het voetbal in het bloed zit. Ze zijn nu drie en vier jaar oud, dus volgens mij kunnen ze volgend jaar een beetje gaan voetballen bij een club."

'Meest onverwachte feestje ooit'

Als afsluiting wijst hij op de bijna onwerkelijke prestatie die PSV heeft neergezet. "Dit is denk ik wel het meest onverwachte feestje ooit. Natuurlijk was het in 2016 ook onverwachts door puntenverlies van Ajax bij De Graafschap, maar nu stonden we negen punten achter met nog maar vijf wedstrijden te gaan. Ik ben geen opgever, maar ik heb ook gedacht dat we dit niet meer zouden halen. Uiteindelijk zijn we de verdiende kampioen. We gaan genieten", sluit De Jong af.