Bas Dost (36) is officieel gestopt met voetballen. Dat maakte de spits bekend tegenover het Algemeen Dagblad. De revalidatie na zijn hartstilstand op het veld heeft hem doen beseffen dat er belangrijkere dingen zijn dan zijn voetbalcarrière.

Dost kende een imposante carrière. De Nederlandse centrumspits speelde in Nederland voor FC Emmen, Heracles Almelo, sc Heerenveen, FC Utrecht en NEC. Daarnaast had Dost succesvolle periodes in het buitenland bij VfL Wolfsburg, Sporting CP en Club Brugge. In totaal speelde hij 157 wedstrijden in de Eredivisie en 540 officiële wedstrijden in alle competities waar hij uitkwam. Dost speelde ook nog achttien interlands, waarin hij één keer scoorde.

Tijdens zijn periode bij NEC ging het echter gruwelijk mis. Dost zakte tijdens een duel met AZ in elkaar en moest door het medisch personeel gereanimeerd worden in het AFAS Stadion. Het zorgde ervoor dat de spits twee jaar niet kon voetballen en zelfs nauwelijks kon sporten. Dost ging door een ontstoken hartspier naar de grond, maar die ontsteking herstelde maar niet en kwam steeds terug. Twee jaar later keerde hij samen met het medisch personeel dat hem redde terug naar het AFAS Stadion en daar kondigt hij zijn pensioen aan.

'Dat was zo verschrikkelijk'

Dost kreeg na het voorval in het AFAS Stadion te horen dat zijn ontsteking op de hartspier terug was. Dat raakte de spits enorm. "Dat was een klap in mijn gezicht. Het advies was altijd dat ik rustig aan moest doen. Maar ga dat maar doen met twee jonge kinderen. Het moeilijkste was dat ik niet de vader kon zijn die ik wilde zijn. Als de oudste door de tuin rende, kon ik daar niet achteraan. Dat vond ik echt verschrikkelijk. Zo lang ben ik niet mezelf geweest."

Het lukte Dost vervolgens om nog een keer te herstellen, waarna hij moest nadenken over het vervolg van zijn voetbalcarrière. "Wat wil ik nu nog? Ik was anderhalf jaar uit de roulatie en was sportief gezien een wrak. Toch dacht ik ‘als ik nu ga opbouwen, sta ik er in augustus misschien beter voor.’ Een terugkeer als voetballer had gekund, maar dan had ik er alles voor moeten doen."

Toen Dost weer begon met trainen, kreeg hij weer een belletje van zijn cardioloog dat er iets niet goed zat. Voor hem hét signaal om te stoppen. " Ik dacht ‘dit wil ik niet’. Je wil niet met je leven spelen. Ik heb er twee weken over nagedacht en heb toen de knoop doorgehakt. Ik heb een mooie carrière gehad. Ik ben trots op wat ik heb bereikt. Dit is niet hoe je wil stoppen met voetbal. Dat wil je zelf bepalen. Zonde dat ik dat niet heb kunnen doen."

