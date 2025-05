ADO Den Haag krijgt tegen stuntend Telstar harde klap te verwerken aan begin play-offs

ADO Den Haag is met een 2-0 nederlaag begonnen aan de play-offs in strijd om promotie naar de Eredivisie. Telstar was in eigen huis heer en meester. Komende zaterdag wacht de return in Den Haag.

Youssef El Kachati opende al in de vijfde minuut de score. De topscorer van Telstar kwam na een voorzet van links voor verdediger Sekou Sylla en tikte van dichtbij binnen: 1-0. Danny Bakker, oud-speler van ADO, verdubbelde in de blessuretijd van de eerste helft de voorsprong door uit een hoekschop bij de tweede paal binnen te koppen. Sylla kon hem niet verdedigen, omdat hij werd geblokt door een speler van Telstar. Het doelpunt werd goedgekeurd.

Telstar hield na rust vrij overtuigend stand en reist met een marge van twee doelpunten naar ADO, dat in het seizoen 2020/2021 voor het laatst uitkwam in de Eredivisie. De winnaar speelt in de tweede ronde tegen FC Den Bosch of SC Cambuur. Den Bosch won maandag het heenduel met 1-0, vrijdag wacht de return in Leeuwarden.

