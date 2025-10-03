In de Keuken Kampioen Divisie zijn de eerste tien speelrondes afgewerkt. Eén club torent er zo bovenuit, dat het zelf slechts negenmaal hoefde te spelen om de eerste periodetitel te grijpen: ADO Den Haag.

De ploeg van coach Robin Peter won met 4-0 bij Jong AZ. Na negen duels heeft ADO nog niet verloren.

Keuken Kampioen Divisie

ADO gaat aan de leiding in de eerste divisie met 25 punten. Dat zijn er 2 meer dan SC Cambuur, dat thuis met 3-2 won van FC Emmen. De Hagenaars hebben nog een wedstrijd minder gespeeld. Jong PSV staat door het gelijkspel bij TOP Oss op 20 punten. Roda JC passeerde Willem II door een 2-1-zege in Tilburg en staat met 18 punten vierde. Willem II heeft er 17.

Evan Rottier schoot ADO al in de 6e minuut op voorsprong. In de tweede helft was de club uit Den Haag nog drie keer trefzeker in Wijdewormer. Eerst scoorde Daryl van Mieghem, daarna Luka Reischl en in de extra tijd Cameron Peupion.

Eerste Divisie

Cambuur kwam in eigen huis op achterstand tegen FC Emmen. In een aanval van de bezoekers bleef de bal hangen na ingrijpen van de keeper en schoot Romano Postema raak. Remco Balk werd door een lange pass van doelman Thijs Jansen in stelling gebracht en schoot de gelijkmaker binnen. Balk zorgde in de tweede helft ook voor de tweede treffer en Ichem Ferrah maakte de 3-1. Tim Geypens scoorde in de slotfase nog voor Emmen.

Alles over Keuken Kampioen Divisie

Check hier het laatste nieuws over de Keuken Kampioen Divisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.