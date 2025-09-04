Het gaat allemaal ontzettend hard voor Sem Steijn. Van ADO en wat tussenwegen naar Feyenoord en nu Oranje. Het gaat allemaal precies zoals hij had gehoopt en had voorgesteld. Bij het najagen van zijn droom haalde hij inspiratie uit het verhaal van één andere Oranje-ganger, zegt hij in gesprek met Sportnieuws.nl. “Ik ga als een spons alles in mij opnemen.”

Net zoals voor veel kleine jongens in Nederland is het de ultieme droom: later spelen in het Nederlands elftal. Die droom kan deze week werkelijkheid worden voor Sem Steijn, die voor het eerst is opgeroepen voor het Nederlands elftal. Ondanks dat hij pas 23 is, maakte hij al veel mee als voetballer. Vooral in de laatste jaren maakte hij reuzestappen. Stappen die hij zelf zorgvuldig heeft uitgestippeld.

'Gewoon even genieten'

Van ADO Den Haag ging hij naar FC Twente, waar hij in een aantal jaar uitgroeide tot sterspeler. Daar werd hij afgelopen seizoen topscorer en speler van het jaar van de competitie. De volgende stap: Feyenoord, waar hij ook nog eens aanvoerder werd. Een absolute stroomversnelling. Toch blijft Steijn er allemaal erg rustig onder. “Ik ga nu eerst gewoon genieten van deze week”, zegt hij nuchter.

Hij komt bij Oranje binnen als een van de weinige spelers uit de Eredivisie bij Oranje. De hoofdmoot komt uit de Premier League, veertien in totaal. Koeman gaf al eerder aan dat dit goed is voor het Nederlands elftal, dat veel spelers op dat niveau acteren. “Als Eredivisie-speler moet je écht goed zijn”, zei hij.

Dromen met een brul-shirt

Of de Premier League ook een droom is voor Steijn, die alles zorgvuldig plant? “Oranje, dat is mijn droom en verder droom ik eigenlijk nog niet echt”, zegt hij. Veel in het heden blijven, dat helpt hem om in alle snelheid rustig te blijven.

Als kleine jongen keek Steijn al elke wedstrijd van Oranje in een Nederlands-elftal shirtje. “Ik heb veel eindtoernooien gevolgd. Ik denk dat het WK 2010 toch het meest bijgebleven is. We kwamen altijd met familie en vrienden bij elkaar, alles in het Oranje. Dat is wel het meest bijzondere denk ik. Ik had ook altijd zo’n brul-shirt, dat soort dingen”, lacht hij.

Geloven als Denzel Dumfries

Nu kan de droom om er zelf te spelen zomaar werkelijkheid worden. En dat al vrij snel na zijn transfer naar Feyenoord. “Dit was wel ongeveer het jaar dat ik als doel had om bij het grote Oranje te zijn, dan moet je altijd maar afwachten of het lukt.” Maar getwijfeld heeft hij nooit; Oranje zou hij hoe dan ook halen. “Ik heb daar altijd in geloofd.”

Er is een andere international die ook zo gedreven zijn weg naar de top bewandelde, met hetzelfde geloof in een goede afloop: Denzel Dumfries. Er werd altijd grappig gedaan als hij beweerde het Nederlands elftal te halen terwijl hij nog bij de amateurs of bij Sparta zat.

Steijn ziet daar een mooie boodschap in. “Ik heb Denzel Dumfries altijd wel op die manier gevolgd. Hij is een soort voorbeeld dat het kan. Dat je van een kleinere club uiteindelijk tot bij het Nederlands elftal kunt komen.”