ADO-spits Henk Veerman officieel topscorer van KKD: 'Een goede uitleenbeurt'

Hoewel hij met ADO Den Haag met een flinke kater aan de play-offs om promotie begint, mag Henk Veerman zich na 38 rondes wel topscorer van de Keuken Kampioen Divisie noemen. De Volendammer is blij met zijn verhuurperiode, al is de toekomst nog onzeker. "We kunnen het seizoen nog heel mooi afmaken."

Als het dit seizoen over de topscorerstitel ging, zei Henk Veerman het liefst snel mogelijk dat dat voor hem niet belangrijk was. Heel relevant vond hij een dergelijke prijs niet. Door erop te focussen, zou hij egoïstisch kunnen worden in het veld, zelf goals proberen te maken. Als een goede teamspeler betaamt, wilde hij dat voorkomen. Toch is hij achteraf blij dat hij Helmond Sport-spits Martijn Kaars (21 doelpunten) en SC Cambuur-aanvaller Milan Smit (19) heeft afgetroefd.

"Ik heb ook altijd gezegd dat het leuk is. Natuurlijk hoop je wel dat je hem wint, maar het is niet leidend", aldus Veerman. Toch krijgt de prijs wel een mooi plekje in huis. "Een prijs op individueel niveau is altijd mooi."

'Henkie Paling'

Voor ‘Henkie Paling’ - zoals de publieksfavoriet door de Hagenezen wordt genoemd, is het ook een bevestiging dat zijn keuze om verhuurd te worden aan ADO de juiste was. "Het is een wisselvallig seizoen geweest, soms waren we heel goed en soms wat minder. Dat is wel zonde. Maar we kunnen het nog heel mooi afmaken. En voor mijzelf is het een heel goede keuze geweest. Als je uit een rotseizoen komt en jezelf dan zo weer op de kaart zet, is dat alleen maar positief."

Een voorkeur qua club heeft de 33-jarige spits niet. Belangrijk voor hem is vooral de lengte van het contract. "Gezien mijn leeftijd is er een duidelijk verschil tussen een 1-jarig en een 2-jarig contract. Een terugkeer naar FC Volendam zou ik zelf helemaal prima vinden, ik heb het altijd een geweldige club gevonden. En door dit seizoen vind ik ADO ook echt een geweldige club. We gaan het wel zien."