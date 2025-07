Luka Modric is een clublegende van Real Madrid, daar is geen twijfel over mogelijk. Hij heeft afscheid genomen van 'Los Blancos' en vertrekt zo goed als zeker naar AC Milan. Maar zijn afscheid in de kleedkamer van de Madrilenen verliep niet helemaal soepel...

De geroutineerde Kroaat Luka Modric speelde zijn laatste wedstrijden voor Real Madrid tijdens het WK voor clubs. De Madrilenen verloren kansloos in de halve finale met 4-0 van PSG. Het team keerde snel terug naar Spanje, waar Modric afscheid nam van zijn teamgenoten.

Onvrede

Maar tijdens zijn afscheidspraatje in de kleedkamer sprak Modric zijn onvrede uit tegenover de sterren van het team. Met name Vinicius Junior en Jude Bellingham werden niet gespaard. Hij verweet hen een gebrek aan inzet en vechtlust. Dit gold vooral voor de Braziliaan, die simpelweg weigert druk te zetten na balverlies. Ook Kylian Mbappé kwam er niet goed vanaf. De woorden van de Kroaat vielen niet bij iedereen goed, zo melden verschillende Spaanse media.

Chaos bij Real Madrid compleet: Luka Modric op de vuist met teamgenoot na bizar incident Real Madrid-middenvelder Luka Modrić is in de kleedkamer van 'De Koninklijke' op de vuist gegaan met teamgenoot Antonio Rüdiger. Modric zou teleurgesteld zijn geweest in het gedrag van Rüdiger na de nederlaag in de Copa del Rey-finale tegen Barcelona, waar de Duitser de confrontatie zocht met de scheidsrechter.

Het gebrek aan maximale inzet van de spelers van Los Blancos zat de voetballegende duidelijk dwars. Ter herinnering: Modrić won maar liefst 28 trofeeën met Real Madrid, waaronder zes Champions League-titels. Daarmee is hij de meest succesvolle speler in de geschiedenis van de club, en weet dus wat je moet geven om succesvol te zijn.

Eerder afscheid

Gelukkig kreeg Modric enkele maanden geleden wel een mooi afscheid in het Santiago Bernabéu. Eind mei mocht hij na de laatste competitiewedstrijd zijn afscheid nemen van de fans in het stadion. De legendarische Kroatische middenvelder begon zijn toespraak met een dankwoord aan Florentino Pérez, de verschillende technische stafleden en al zijn teamgenoten.

Tranendal bij afscheid Luka Modric van Real Madrid: 'Daar heb ik het minst gehuild' Het avontuur van Luka Modric bij Real Madrid zit er nu écht op. Bij zijn afscheid in het Santiago Bernabéu, gaf de Kroatische middenvelder toe dat het een moeilijke dag was.

"Het moment is aangebroken waar ik nooit op heb gewacht. Het is een lange, maar fantastische reis geweest", begon de middenvelder. Ondanks zijn vele titels en trofeeën was zijn belangrijkste triomf in dienst van De Koninklijke wat anders: "Mijn grootste trofee is de genegenheid van de mensen. Van de eerste dag tot nu, ik heb er geen woorden voor. Dit is waar ik me aan zal herinneren. Dank jullie wel uit de grond van mijn hart."

AC Milan

Volgend jaar speelt de Modric zo goed als zeker voor AC Milan. De nieuwe trainer van de Milanezen, Massimiliano Allegri, bevestigde namelijk recentelijk de komst van de Kroaat. De middenvelder sluit volgens Allegri 'vanaf augustus' aan bij de groep. "Modric is een buitengewone en belangrijke speler, die geen introductie nodig heeft", zei de Italiaanse coach over zijn nieuwe speler.

Trainer bevestigt transfer: Luka Modric tekent na succesjaren bij Real Madrid voor nieuwe club Luka Modric gaat vanaf komend seizoen voor AC Milan spelen. Dat bevestigt de nieuwe trainer van de Milanezen: Massimiliano Allegri

Het was geruime tijd onzeker waar de Kroatische middenvelder zijn loopbaan zou voortzetten, totdat AC Milan zich meldde. De Italiaanse club toonde zich bereid om Modric transfervrij in te lijven. Hoe lang hij precies zal tekenen is nog niet bekend, maar gezien zijn leeftijd lijkt een contract voor één seizoen het meest voor de hand liggend.

Bij AC Milan krijgt Modric de taak om de ploeg weer op de rails te krijgen, want de Rossoneri leken vorig seizoen, ondanks het winnen van de Supercoppa Italiana, stuurloos.