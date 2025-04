Chaos bij Real Madrid compleet: Luka Modric op de vuist met teamgenoot na bizar incident

Real Madrid-middenvelder Luka Modrić is in de kleedkamer van de Koninklijke op de vuist gegaan met teamgenoot Antonio Rüdiger. Modric zou teleurgesteld zijn geweest in het gedrag van Rüdiger na de nederlaag in de Copa del Rey-finale tegen Barcelona, waar de Duitser de confrontatie zocht met de scheidsrechter.

Real Madrid verloor de Copa del Rey-finale na verlenging met 3-2 van Barcelona. Rond het einde van de verlening ontspoorde het totaal. Rüdiger flipte na een beslissing van de scheidsrechter. Hij moest door meerdere ploeggenoten en stafleden in bedwang worden gehouden. Hij probeerde namelijk voorwerpen richting de scheidsrechter te gooien.

Op de vuist

Volgens Don Balon nam de Kroaat het Rüdiger kwalijk dat hij met zijn gedrag 'de eer van Real Madrid te schande maakte'. Modric benadrukte dat spelers van de club zich niet zo horen te gedragen, zelfs niet als ze zich benadeeld voelen.

De ruzie liep zo hoog op dat andere spelers en stafleden de twee uit elkaar moesten halen. De sfeer in de kleedkamer stond, volgens bronnen dicht bij de club, op ontploffen. Dit is erg opvallend, want Modric staat bekend als een rustige voetballer.

"Na de wedstrijd raakten spelers slaags in de kleedkamer. Andere spelers en stafleden van Carlo Ancelotti, die vol ongeloof toekeken, moesten de vechtpartij sussen. Hoewel Rüdiger aanvankelijk woedend was en Modrić bekritiseerde, kwam hij uiteindelijk tot bezinning en bood hij zijn excuses aan bij al zijn teamgenoten en de trainers. De Duitse verdediger bood ook via sociale media zijn excuses aan voor zijn gedrag, met name richting de scheidsrechter, die het belangrijkste doelwit van zijn woede was", zo schreef Don Balon.

'Het is een idioot'

Rafael van der Vaart, oud-Real Madrid-speler en tegenwoordig analist, had felle kritiek op de Duitse verdediger na het bizarre incident. "Het is een leuke gozer in het elftal, maar dit hoort ook bij hem. Soms is het leuk en soms is het een idioot. En vandaag is het een idioot, want dit vind ik een patiënt hoor", aldus de analist aan tafel bij Ziggo Sport.

