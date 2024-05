Afscheid Youp van 't Hek: hoe ruzie met Feyenoord-fans gelinkt werd aan bommelding

Youp van 't Hek (70) neemt zaterdag afscheid als cabaretier. De komiek uit Naarden geeft in Carré, Amsterdam zijn laatste voorstelling. Na dik veertig jaar wil hij stoppen nu hij nog volle zalen voor zich ziet. Zijn schrikbeeld is dat hij te laat aftaait en mensen niet meer kan vermaken.

Van 't Hek woont al decennia in Amsterdam en maakt er geen geheim van dat Ajax zijn club is. Daarmee is min of meer automatisch dan Feyenoord een club waar hij weinig affiniteit mee heeft. In 1995 sprak Van 't Hek zich in een NRC-column uit tegen spreekkoren van een deel van de Feyenoord-fans. Hij hekelde de spreekkoren aan het adres van Ajax-trainer Louis van Gaal, die in 1994 zijn vrouw moest begraven, nadat ze was overleden aan kanker. In de spreekkoren werd daar naar verwezen.

Spreekkoren

De column leidde tot een nationale discussie over het gedrag van toeschouwers in de voetbalstadions. Het was alsof pas voor de eerste keer het besef doordrong dat er best groffe dingen worden gezongen. Het tv-programma Brandpunt lanceerde een campagne om de politiek te forceren om maatregelen te nemen.

Harde kern Feyenoord

De harde kern van Feyenoord vond de klacht van Van 't Hek en alle heisa in de media daarna maar gezeur. In Nieuwe Revu legde een lid van de harde kern uit dat het allemaal niet zo letterlijk was bedoeld. Zijn redenering: "Het motief: 'Wij worden het ook wel een keer zat dat onze club continu in de zeik wordt genomen in de media. Wij hebben het gedaan om te shockeren, om de rest van Nederland nou eens een keer terug te naaien."

Bommelding

In april 1995, een maand na de column, was er bij een optreden van Van 't Hek in Carré een bommelding. Wie daarvoor verantwoordelijk was, da's nooit opgehelderd. In media werd natuurlijk wel een link gelegd met de opmerkingen van de cabaretier over de spreekkoren. De politie sprak destijds echter tegen dat er naar daders wordt gezocht in de sfeer van Feyenoord-supporters.

Dreigementen

Hoe dan ook: Van 't Hek had het daarna (nog meer) verbruid bij een deel van de Feyenoord-fans. Voetbaljournalist Matty Verkamman schreef in een Trouw-column hoe het Youp verging sinds de affaire in 1995 en ook nadat Van 't Hek een ander grapje had gemaakt over de Rotterdamse club. "Dreigementen alom. Een groepje rood-wit-zwarte shawls had het grapje vernomen. Dus op slag uitgemaakt voor vuile tyfus-kankerjood."