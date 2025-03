Afwezige Memphis Depay zorgt voor opvallend moment tijdens belangrijke wedstrijd Corinthians

Corinthians, de club van Memphis Depay, is een paar dagen na het winnen van de eerste grote prijs alweer begonnen aan het nieuwe seizoen. De eerste competitiewedstrijd van de Braziliaanse Serie A stond in de nacht van zondag op maandag op het programma. Op bezoek bij Bahia was de Nederlander de grote afwezige.

Memphis stond namelijk niet op het wedstrijdformulier en ontbrak dus tijdens de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Vanaf zijn villa in het Zuid-Amerikaanse land keek hij de wedstrijd thuis, zo bleek op Instagram. Daar zag hij dat er meteen dure punten gemorst werden. door de nummer zeven van vorig seizoen.

Bij Bahia (vorig jaar achtste) eindigde het in een gelijkspel (1-1). Memphis zag zijn team op achterstand komen door een goal vlak voor rust, maar kreeg al vroeg in de tweede helft een meevaller. Everton Ribeiro kreeg rood en dus stond Corinthians bijna een helft tegenover tien man. Daar profiteerde het in de slotfase van door in de negentigste minuut ternauwernood gelijk te maken.

Memphis Depay tá assistindo o jogo. pic.twitter.com/52ULoSQaXq — CENTRAL DA FIEL (@centraldafiell) March 30, 2025

Belangrijke wedstrijden in aantocht

Mogelijk wordt Memphis gespaard voor de komende wedstrijden. Woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) staat namelijk de eerste wedstrijd in de CONMEBOL Sudamericana op het programma. Dat toernooi is vergelijkbaar met de Europa League. In het weekend wacht het tweede duel van de reguliere competitie.

Memphis Depay strijkt megabonus op na bereiken van hoogtepunt in Brazilië Memphis Depay pakte donderdagnacht zijn eerste prijs in dienst van Corinthians en dat betekent ook een financiële impuls voor de aanvaller. In Braziliaanse media wordt gesproken van een megabonus van om en nabij de 760.000 euro.

Provocatie Memphis Depay

Het waren sowieso al bijzonder drukke weken voor Memphis. De Oranje-aanvaller won met zijn Braziliaanse ploeg enkele dagen geleden zijn eerste prijs: grote rivaal Palmeiras werd over twee duels verslagen in de Campeonato Paulista, het staatskampioenschap van het land. Het duel tegen de aartsrivaal liep behoorlijk uit de hand toen de Nederlander in de slotfase op de bal ging staan. Er vielen uiteindelijk nog drie rode kaarten.

'Onnodige' provocatie Memphis Depay houdt gemoederen in Brazilië flink bezig Memphis Depay is onderwerp van gesprek in Brazilië. Niet alleen omdat hij met Corinthians zijn eerste prijs won, maar vooral om een actie die hij deed tegen aartsrivaal Palmeiras. Het zorgde voor een flink opstootje, waarbij twee keer rood werd getrokken.

Terugkeer in Nederlands elftal

Memphis was in het eerste finaleduel belangrijk met een assist en drukte ook zijn stempel in de halve finale en de kwartfinale. Midden in het toernooi reisde hij ook af naar Europa voor zijn terugkeer in het Nederlands elftal. Hij kreeg twee basisplaatsen in het Nations League-tweeluik met Spanje, dat uiteindelijk na strafschoppen werd verloren. Memphis benutte tijdens de return in Valencia overtuigend een penalty en kwam zo weer een goal dichter bij het record van Robin van Persie (50) als topscorer aller tijden van Oranje. Na 100 duels heeft de oud-speler van PSV, Manchester United, Olympique Lyon, FC Barcelona en Atlético Madrid 47 keer gescoord.