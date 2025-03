'Onnodige' provocatie Memphis Depay houdt gemoederen in Brazilië flink bezig

Memphis Depay is onderwerp van gesprek in Brazilië. Niet alleen omdat hij met Corinthians zijn eerste prijs won, maar vooral om een actie die hij deed tegen aartsrivaal Palmeiras. Het zorgde voor een flink opstootje, waarbij twee keer rood werd getrokken.

De net van Oranje teruggekeerde Memphis speelde met zijn Corinthians de tweede finale van het staatskampioenschap van São Paulo. Na de 1-0 winst op bezoek bij de grote rivaal eindigde de wedstrijd in de Neo Química Arena in 0-0. Zo won de spits van het Nederlands elftal zijn eerste prijs in Brazilië.

Maar na afloop ging het niet over de assist die Memphis gaf bij de enige goal van het tweeluik. Met name een actie van hem diep in blessuretijd tijdens de return hield de gemoederen bezig.

'Kinderachtige' provocatie

De Nederlander kreeg de bal bij de cornervlag om tijd te winnen. Daarbij ging hij met twee voeten op de bal staan, als een soort Christus de Verlosser die in Rio de Janeiro te bewonderen is. Twee spelers van Palmeiras vlogen op hem af om hem de bal te ontfutselen in de hoek. Het zorgde voor een alleraardigst opstootje, terwijl Depay zittend op de grond toekeek.

O MEMPHIS SUBIU NA BOLA E OS JOGADORES DO PALMEIRAS NÃO GOSTARAM! 😳🤯



O lance envolvendo o craque do Corinthians iniciou uma confusão na final do Paulistão!



VALE A TAÇA! Corinthians x Palmeiras está AO VIVO na @streammaxbr! Assine pelo link para assistir:… pic.twitter.com/CU1xZvid9Q — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) March 28, 2025

De scheidsrechter van dienst kreeg het daarbij behoorlijk druk. Hij trok twee keer rood, één voor ieder team. Die waren voor spelers die niet (meer) binnen de lijnen stonden. Zo kreeg de gewisselde Corinthians-middenvelder Jose Andres Martinez direct rood, evenals reservekeeper Marcelo Lomba van Palmeiras. Uiteindelijk loonde de tijdwinst van Depay, want zijn club ging er met de titel in het Campeonato Paulista vandoor.

Lof voor Depay

Op sociale media duiken mensen over elkaar heen om wat ze vinden van de actie. 'Het is een onnodige, maar absoluut plezierige actie', schetst iemand, die Depay looft omdat hij een spelers is die 'niet denkt als een robot'. 'Het zal de geschiedenis ingaan', reageert een ander. Volgens O Globo zorgde 'de provocatie voor veel onrust op het veld'.

ESPN Brasil vergelijkt de actie van Depay met de Venezolaanse baltovenaar Yeferson Soteldo. Alleen liep de situatie voor hem iets anders af. Soteldo kreeg namelijk een rotschop van jewelste. Volgens ESPN zorgde de actie 'voor grote verwarring' op het veld.