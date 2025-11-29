Na de Europese voetbalweek richt de aandacht zich weer op de VriendenLoterij Eredivisie. Terwijl PSV in een uitstekende flow zit, kampt zowel Feyenoord als Ajax met een stevige crisis. Aron Kattenpoel Oude Heerink, voetbalwatcher van Sportnieuws.nl, bespreekt het aanstaande Eredivisieweekend van de traditionele topdrie aan de hand van stellingen.

PSV kijkt terug op een prachtige Europese avond tegen Liverpool. Op Anfield boekten de Eindhovenaren een klinkende zege op de regerend Engels kampioen. Zondagmiddag kan het contrast niet groter voor PSV, er wacht een duel tegen promovendus FC Volendam. Toch lijkt ook dit duel geen struikelblok te worden voor de Eredivisie-koploper. De laatste keer dat PSV verloor in de competitie was op 30 augustus, opvallend genoeg tegen een andere promovendus: Telstar.

PSV is de afgelopen maanden ongenaakbaar, maar dat is geen toeval. PSV-trainer Peter Bosz heeft besloten om Jerdy Schouten een linie naar achteren te halen en dat geeft de Eindhovenaren ontzettend veel extra's. Tegen Liverpool bewees Schouten nog maar eens zijn waarde als één van de absolute uitblinkers. Zelfs topspitsen Hugo Ekitike en Alexander Isak hadden geen schijn van kans om te scoren.

Bondscoach Ronald Koeman ziet Schouten absoluut niet als optie voor de defensie, maar hij snijdt zichzelf in de vingers door daar nu al een streep door te zetten. Natuurlijk zijn er voldoende topverdedigers, maar niemand is zó goed en zeker aan de bal als de PSV'er. Hij zou juist de ideale man naast Virgil van Dijk zijn.

Feyenoord dreigt uit te glijden over Telstar

Waar PSV floreert, verkeert Feyenoord in zwaar weer. Na de nederlaag tegen PSV verloren de Rotterdammers maar liefst vijf van de laatste zes wedstrijden. Zondagmiddag wacht een uitwedstrijd tegen Telstar, de hekkensluiter van de Eredivisie. Hoewel Telstar op papier een eenvoudige tegenstander lijkt, heeft de ploeg niets te verliezen, wat het voor Feyenoord een potentieel gevaarlijke 'bananenschil' maakt.

Niemand binnen Feyenoord wil spreken van een crisis, maar intern zou men zich moeten realiseren dat het anders moet. Trainer Robin van Persie, die aan het begin van het seizoen vol ambitie sprak over het kampioenschap, moet zich herpakken na de slechte reeks.

Bij andere topclubs zou een dergelijke situatie al hebben geleid tot rumoer op de tribunes en twijfels over het aanblijven van de trainer. Het is opvallend hoe stil het momenteel blijft rondom Van Persie. Hoewel hij als clubicoon veel krediet geniet, moet dat geen vrijbrief zijn. Het is tijd dat ook hij kritischer wordt beoordeeld. Hij moet harder worden aangepakt.

Ajax staat voor loodzware klus tegen Groningen

Ajax beleeft een teleurstellend seizoen, maar staat ondanks alles slechts vier punten achter op de derde plek. Toch is het vertrouwen in Amsterdam ver te zoeken. De laatste competitiezege dateert alweer van van 26 november, toen FC Twente werd verslagen. Hoewel interim-trainer Fred Grim de ploeg tactisch beter laat spelen, blijven de punten uit. Een thuiswedstrijd tegen directe concurrent FC Groningen belooft een zware test te worden, zeker omdat zij wél vertrouwen hebben.

Een opvallend punt bij Ajax is de keeperskwestie. Ajax ging midweeks met 0-2 onderuit tegen SL Benfica. Opvallend was de keuze voor Vitezslav Jaros onder de lat, ten koste van Remko Pasveer. Interim-coach Fred Grim liet echter nog niet doorschemeren wie zijn eerste doelman zal zijn in de komende wedstrijden. Doorgaans is het echter onverstandig om te blijven wisselen van keeper.

Het zou daarom opvallend zijn om Jaros nu niet de voorkeur te geven. Grim, zelf een oud-keeper, begrijpt als geen ander waar je een doelman op moet beoordelen en hoe cruciaal vertrouwen is. Een doelman moet de kans krijgen om af en toe een fout te maken, zolang het binnen de perken blijft. Bovendien is het discutabel dat Pasveer, op 42-jarige leeftijd, nog steeds onder de lat staat bij een club van het kaliber Ajax. Zijn leeftijd lijkt hem steeds vaker parten te spelen, wat resulteert in fouten die Ajax zich niet kan permitteren.

