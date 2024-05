Ajacied Steven Berghuis vindt huurder voor megaduur appartement in Rotterdam

Steven Berghuis heeft een huurder gevonden voor zijn appartement in Rotterdam dat hij te huur aanbood. Het gaat om de woning waar hij zelf verbleef toen hij nog bij Feyenoord speelde. Inmiddels is de Oranje-international speler van Ajax.

Het appartement is te vinden op de 26ste verdieping van het complex De Rotterdam en heeft een groot balkon met uitzicht over de Nieuwe Maas. In 2017 telde Berghuis iets meer dan 700.000 euro neer voor het stekkie, weet Bekende Buren. Nu vraagt hij 3.950 euro per maand aan de huurder die hij binnen een paar maanden wist te vinden. Daarbij zou ook nog een borg van 11.850 euro moeten worden voldaan.

De 32-jarige Berghuis maakte in de zomer van 2021 de overstap naar Ajax. Het is niet bekend wie er sindsdien in het appartement woonde. De plek, met twee slaapkamers en een badkamer, wordt volledig gemeubileerd opgeleverd. In totaal heeft het een oppervlakte van 150 vierkante meter.

Dramatisch seizoen

Berghuis kent bepaald niet het beste seizoen uit zijn loopbaan. Ajax bakt er als team bijzonder weinig van en de vleugelaanvaller wist zich zelden aan de malaise te onttrekken. Daarbij kampte hij de laatste maanden met het nodige blessureleed. Op het WK in Qatar maakte hij nog deel uit van de selectie van Oranje, maar het is nog maar de vraag over bondscoach Ronald Koeman hem komende zomer ook meeneemt naar het EK in Duitsland.