Ajax ging zaterdag verrassend genoeg onderuit tegen Excelsior. Voor zaterdag won de ploeg uit Kralingen nog nooit in de Johan Cruijff ArenA, maar Kenneth Taylor reageerde voor de camera nogal koel op het verlies. Dat was echter niet naar de zin van de interviewer Jeroen Grueter en hij vroeg Taylor dan ook om 'wat kritischer te zijn'.

Ajax leed zaterdag de tweede nederlaag op rij onder het bewind van interim-trainer Grim. De eerste was in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (2-1), traditiegetrouw een duel dat Ajax al wel vaker verloor. Tegen Excelsior verloor Ajax echter nog nooit in eigen huis. De Amsterdammers kwamen vlak na rust met 2-0 achter door twee doelpunten van Noah Naujoks. Kasper Dolberg maakte nog een aansluitingstreffer, maar het mocht niet meer baten. Ajax ging met 2-1 onderuit en kan op de ranglijst zondag ingehaald worden door FC Utrecht, FC Groningen en NEC.

Interview met Grueter

Kenneth Taylor verscheen na de wedstrijd voor de camera bij NOS en werd geïnterviewd door Jeroen Grueter. Die wil eerst weten wat de aanvoerder aantrof in de kleedkamer? "Doodse stilte.' Vervolgens vraagt Grueter of Ajax zich moet schamen voor de prestatie tegen Excelsior en hij geeft aan dat de Rotterdamse club nog nooit won in de Johan Cruijff ArenA.

"Dat denk ik wel ja. Thuis tegen Excelsior, als Ajax zijnde moet je dat gewoon winnen. Dus dan heb je gelijk." Taylor geeft vervolgens een analyse van de wedstrijd, maar die is nog niet helemaal naar de zin van Grueter.

"Kan je er misschien iets kritischer naar de prestatie kijken? In de eerste helft heb je wel de bal, maar wat doe je ermee?'' Taylor reageert vervolgens dat Ajax inderdaad weinig creëerde en hij bevestigt vervolgens dat het een van de slechtste wedstrijden van het seizoen was voor de Amsterdammers. De middenvelder laat ook weten dat er in de interlandbreak goed getraind is en dat het daarom onbegrijpelijk is dat Ajax zo'n presatie op de mat legt.

Ranglijst

Na de nederlaag is Ajax nog altijd de nummer vier van de Eredivisie. Daar kan zondag echter verandering inkomen. FC Utrecht heeft aan een gelijkspel tegen Telstar genoeg om de vierde plek over te nemen. Als FC Groningen dan ook nog thuis wint van PEC Zwolle en NEC wint uit bij Feyenoord, dan kelderen de Amsterdammers in een keer naar plek zeven in de Eredivisie.

