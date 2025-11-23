Dick Advocaat denkt dat Wesley Sneijder een goede technisch directeur van Ajax zou zijn. De coach van Curaçao weet dat de oud-voetballer een groot netwerk heeft en hij denkt dat dat goed in te zetten is ten faveure van de Amsterdammers.

Advocaat zette afgelopen week een wereldprestatie neer door zich met zijn staf (Cor Pot, Kees Jansma en Casper van Eijck) en Curaçao te plaatsen voor het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Mexico en Canada in 2026. Bij de beslissende wedstrijd tegen Jamaica was de coach niet aanwezig. Advocaat vloog voor het duel terug naar Nederland omdat het niet goed ging met zijn vrouw.

Ajax

Zijn staf en Advocaat werden daarom uitgenodigd bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN. De coach werd ook gevraagd naar de huidige situatie van Ajax, een van de weinige Nederlandse clubs die de coach niet onder zijn hoede heeft gehad. De Amsterdammers hebben gemeld dat Fred Grim voorlopig de interim-trainer zal blijven en eerder werd bekend dat technisch directeur Alex Kroes zijn positie ter beschikking heeft gesteld. Ajax heeft ook gecommuniceerd dat die positie eerst ingevuld moet worden alvorens er een nieuwe trainer wordt aangesteld.

Advocaat heeft wel een idee wie hij als technisch directeur aan zou stellen. Zo noemt hij Gerard van der Lem, oud-assistent-coach van de Amsterdammers, en Sneijder. Over laatstgenoemde is Advocaat zeer enthousiast als mogelijke technisch directeur. De coach weet dat de oud-voetballer een groot netwerk heeft en dat hij 'verbaal een heel goede spreker is'. " Hij is een geweldige voetballer geweest. Hij kan het uitleggen, hij durft het ook uit te leggen. En hij wordt gewoon genegeerd. Dat begrijp ik niet. Dat zou een uitstekende man zijn. Hij kent ook alle spelers, hij kent alle trainers "

Wesley Sneijder

In 2023 werd Sneijder al eens gepolst voor een functie bij Ajax. De oud-voetballer werd toen gevraagd om assistent-trainer te worden onder de toenmalige coach Maurice Steijn. Dit ging uiteindelijk niet door om onduidelijke redenen. Sneijder liet al meermaals weten dat hij open staat voor een functie bij de Amsterdammers. In 2022 werd de voormalig middenvelder zelfs gepolst voor de functie van technisch directeur toen Marc Overmars uit Amsterdam vertrok.

