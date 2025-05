'Ajax bereikt akkoord: oude bekenden spoedig gepresenteerd als opvolgers Francesco Farioli'

Ajax heeft een definitief akkoord bereikt over de terugkomst van Marcel Keizer en John Heitinga, zo meldt De Telegraaf. Het tweetal volgt Francesco Farioli op in Amsterdam en tekent een contract tot de zomer van 2027, zodra de mondelinge afspraken op papier staan.

Heitinga heeft momenteel nog een contract als assistent-trainer bij Liverpool dat nog ontbonden moet worden. Juristen zouden volgens De Telegraaf bezig zijn met het opstellen van de definitieve verbintenissen die vervolgens door de zaakwaarnemers moeten worden goedgekeurd. Dit zou naar verwachting geen problemen op leveren. Zodra het hele traject binnen de club is afgelegd, zal het trainersduo officieel worden aangekondigd door de Amsterdammers.

'Ze kunnen eindelijk weer een Jordaans liedje zingen': volste vertrouwen in John Heitinga als hoofdtrainer Ajax John Heitinga en Marcel Keizer zijn akkoord met Ajax over een nieuw hoofdstuk als trainersduo. Om de geest van de Ajax-filosofie terug te krijgen bij de club, lijkt dit duo een goede keuze. Maar of Heitinga als hoofdtrainer goed genoeg is, bestaan twijfels over. "Dat is gewoon een totaal andere functie."

Kans op eerherstel

Beide coaches hebben een verleden als trainer bij de Amsterdammers. Echter was dat voor beiden geen succesverhaal. Met hun terugkomst krijgt het duo de kans op eerherstel. Toen Alfred Schreuder in 2023 zijn ontslag kreeg bij het eerste elftal na een matige reeks werd Heitinga als trainer van Jong Ajax tijdelijk doorgeschoven naar het eerste.

De jonge oefenmeester won zijn eerste zeven wedstrijden, maar in eigen huis ging het mis tegen aartsrivaal Feyenoord (2-3), dat uiteindelijk kampioen werd. Heitinga haalde ook de bekerfinale, waarin PSV na penalty's te sterk was. Uiteindelijk werd hij aan de kant gezet voor Maurice Steijn, die een dramatisch seizoen kende waarbij Ajax zelfs even hekkensluiter van de Eredivisie was.

Dit is beoogd Ajax-trainer John Heitinga: weggestuurd na eerste periode en getrouwd met zus van ex-international John Heitinga (41) is de voornaamste kandidaat om Francesco Farioli op te volgen bij Ajax. De voormalig international stond al eens voor de groep in Amsterdam, maar daarna werd hij aan de kant geschoven voor Maurice Steijn. Via een omweg lijkt Heitinga zich nu te kunnen revancheren bij 'zijn' club. Maar wat weten we eigenlijk over hem?

Ook Marcel Keizer was een korte periode hoofdcoach van Ajax. Hij volgde in 2017 Peter Bosz op en kende een dramatische start in Oostenrijk vanwege het tragische ongeluk van Abdelhak Nouri tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen, waar de Ajacied door een hartstilstand blijvende hersenschade opliep.

Keizer en de complete hoofdselectie keek in tranen machteloos toe hoe de middenvelder werd gereanimeerd en door een traumahelikopter werd opgehaald. Na deze dramatische start van het seizoen, wist Keizer met de selectie logischerwijs geen successen te boeken.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.