'Ze kunnen eindelijk weer een Jordaans liedje zingen': volste vertrouwen in John Heitinga als hoofdtrainer Ajax

John Heitinga en Marcel Keizer zijn akkoord met Ajax over een nieuw hoofdstuk als trainersduo. Om de geest van de Ajax-filosofie terug te krijgen bij de club, lijkt dit duo een goede keuze. Maar of Heitinga als hoofdtrainer goed genoeg is, bestaan twijfels over. "Dat is gewoon een totaal andere functie."

In de twintigste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine bespreekt Robert Maaskant de overstap van de assistent van Arne Slot. "Sowieso is het lekker voor de supporters dat ze geen Italiaans liedje, maar een Jordaans liedje kunnen zingen", grapt hij.

Heitinga

"Nee, maar waarom niet? Hij is aanvoerder geweest, ik denk dat dat meespeelt. Ik ken Heitinga als coach niet goed, maar het is een heel sympathieke jongen. Vorige keer deed hij het redelijk, maar dat was toen interim." En daar kan je hem niet goed genoeg op beoordelen vindt Maaskant.

Slot

Ook de woorden van Slot, trainer van Liverpool waar Heitinga assistent is, doen hem niet zoveel. Slot stak de loftrompet op over Heitinga als assistent, hij zou achter het succes zitten en dan vooral de opleving van Mohamed Salah. "Dat zeg je altijd, ook puur uit eigen belang. Met mensen met wie je werkt zeg je altijd, ja die is er klaar voor, zeker naar de buitenwereld. Of dat echt zo is, weet ik niet. En ik denk ook niet dat Arne dat kan beoordelen, want er komt natuurlijk iets anders kijken of jij Ajax 1 traint of dat je assistent bent in de luwte bij Liverpool."

Wat wel in het voordeel spreekt van Heitinga volgens Maaskant is zijn verleden bij Ajax. "Daardoor heeft hij de sympathie en weet hij ook wat er gevraagd wordt vanuit de Cruijff-filosofie en de Van Gaal-filosofie. Hoe het grote Ajax gespeeld heeft, met het verwachtingspatroon dat er is. Al ligt dat wel minder hoog dan vroeger. Het gaat steeds meer omlaag", vindt Maaskant.

Champions League

Maaskant vraagt zich af of de Amsterdammers het gaan redden in de Champions League. "Nou ja, als ik de grote ploegen zie...", twijfelt hij. "Het is in ieder geval goed voor ze dat ze het gaan doen. Dat zal ook met de spelers te maken hebben. Maar ik verwacht ook nog wel, zo'n Sutalo, dat hij straks ook nog een transfer gaat maken. Dan moet je dat ook weer opnieuw in gaan vullen. En als je dat dan simpelweg met jeugdspelers in moet gaan vullen, wordt dat lastig. Ik vind Dies Janse een uitstekende speler, maar die gaat ook zijn foutjes maken en die zijn dan erg duur."

Marcel Keizer

Ook wordt Maaskant een beetje moe van de meningen in de media de afgelopen week. Heitinga en Keizer zijn in hun periode allebei weggestuurd, maar dat hoeft niks voor het heden te betekenen, vindt hij. "geef mensen ook nou eens een keertje een kans. Marcel is gewoon ook een weloverwogen coach die heel goed nadenkt over voetbal. En soms zit je wel eens op de verkeerde periode, op de verkeerde plek", zoals zijn eerste periode bij Ajax.

Beluister De Maaskantine

In de twintigste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de oud-trainer zijn scherpe mening over het nieuwe aanstaande trainersduo van Ajax. Verder bespreekt Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld wie de nieuwe assistent van Arne Slot moet worden, spreekt hij over Dirk Kuyt en krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.

Elke aflevering wordt afgesloten met de rubriek de 'Slotfase', waarin Maaskant inzoomt op de prestaties van succescoach Arne Slot van Liverpool in Engeland. Bekijk hieronder de gloednieuwe podcast-aflevering of check in via Spotify of YouTube, waar de uitzending ook te bekijken is.