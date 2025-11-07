Ajax heeft donderdag trainer John Heitinga op straat gezet. Uiteraard doen nu diverse prominenten rondom de Amsterdamse voetbalclub hun zegje over de situatie. Hoe nu verder? Clublegende Sjaak Swart komt met een creatief idee.

De 87-jarige Mister Ajax, die voor geen enkele andere profclub uitkwam dan Ajax, vindt het jammer dat een 'clubjongen' de deur wordt gewezen. Voor Heitinga zal het niet eenvoudig worden om zijn prille trainersloopbaan op te pikken.

Arne Slot

Toch is Swart ook van mening dat Heitinga niet, of nog niet, geschikt was voor de rol als hoofdtrainer van Ajax. "Hij had bij Ajax eerst de rol moeten krijgen die hij bij Arne Slot had, want ik denk dat hij een geweldige assistent is", zegt hij tegen De Telegraaf.

"Ik had graag gezien dat Cristian Chivu was gekomen, maar ja, die zit nu bij Inter. Misschien was Sjonnie nog te lief. Zo ken ik hem ook uit de tijd dat ik zijn zaakwaarnemer was. Trainers moeten écht de baas zijn, zoals in mijn tijd Vic Buckingham en Rinus Michels dat waren."

Het probleem

Swart, drievoudig winnaar van de Europa Cup 1, had liever gezien dat de clubleiding had gewacht tot de winterstop om Heitinga te slachtofferen. Er zit simpelweg niet zoveel rek in de huidige selectie, meent Swart, ongeacht wie je voor de groep zet.

"Ook onder de volgende trainer gaat het de komende weken niet beter, want dat kan niet met deze spelers", zegt hij. " Sjonnie is niet het probleem, maar de groep waarmee hij moet werken. Twee aankopen, Kasper Dolberg en Ko Itakura, zijn al vanaf het begin van het seizoen geblesseerd. Dat kan toch niet?"

Fantastische gozer

Ook hoopt de in Muiderberg geboren oud-aanvaller dat Heitinga niet definitief de deur dicht trekt bij de club. " Ik zou het een heel goed idee vinden als hij de assistent wordt van de volgende trainer, want wie je ook spreekt: Sjonnie is een fantastische gozer en die rol is hem op het lijf geschreven", bepleit Swart.

