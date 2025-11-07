Voor Ajacieden zal het de zoveelste dreun zijn. Maar Carlos Forbs mag zich gaan opmaken om samen te gaan spelen met Cristiano Ronaldo bij het Portugese elftal. De buitenspeler is namelijk voor het eerst opgeroepen voor zijn land.

Forbs werd in de zomer van 2023 door Ajax voor veertien miljoen euro overgehaald van Manchester City. Uiteindelijk werd het huwelijk tussen de 21-jarige Portugees en Ajax er een om snel te vergeten. De aankoop van Sven Mislintat speelde 38 wedstrijden in Ajax 1, waarin hij slechts driemaal tot scoren kwam. Forbs moest zelfs twee keer meespelen met Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

Van Ajaxflop naar dé grote man in Brugge

Vanwege de tegenvallende cijfers werd Forbs na één seizoen verhuurd aan Wolves. Na ook daar een jaar lang weinig potten te hebben gebroken, verkocht Ajax de Portugees afgelopen zomer voor zes miljoen euro aan Club Brugge.

Bij de Belgische club is Forbs bezig aan een ijzersterke wederopstanding. Zo maakte hij dit seizoen al vijf doelpunten en was hij ook vijfmaal de aangever van een goal. Zijn beste wedstrijd van het seizoen speelde de aanvaller afgelopen week in de Champions League. Woensdag speelde Club Brugge knap gelijk tegen FC Barcelona (3-3). Forbs scoorde tweemaal en gaf ook nog een assist. Hierdoor werd hij uitgeroepen tot Man of the Match.

Debuut bij het nationale elftal

Reden genoeg dus voor bondscoach Roberto Martínez om Forbs voor het eerst bij de Portugese nationale selectie te halen. Hier gaat de oud-Ajacied samenspelen met onder meer Ronaldo, Bruno Fernandes en Vitinha.

Forbs kan komende donderdag zijn debuut maken voor Portugal. Zijn land speelt dan uit tegen Ierland voor de WK-kwalificatie. Portugal leidt groep F met tien punten en als ze weten te winnen tegen de Ieren zijn ze verzekerd van een ticket naar het WK voetbal in Noord-Amerika. Verder speelt Portugal volgende week zondag nog thuis tegen Armenië.

