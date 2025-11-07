FC Utrecht pakte donderdagavond het eerste puntje van deze Europa League-campagne. Dat deed het in een vurig duel met FC Porto, de ploeg van voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli. Maar ook buiten de lijnen ging het er hevig aan toe. "Een traumatische ervaring."

Directeur busbedrijf Pouw doet schokkende onthullingen over vandalisme aan meerdere voertuigen door Portugese supporters. Naast het 1-1 gelijkspel tussen FC Utrecht en FC Porto, werd de wedstrijd ook ontsierd door de arrestatie van tientallen – de lokale politie sprak van 73 – FC Porto-fans vóór de aftrap.

'Het was doodeng'

"Chauffeurs hebben zich enorm bedreigd gevoeld", zegt directeur Martijn van der Kroef in gesprek met RTV Utrecht. De buschauffeur reed door terwijl zo'n honderd fans van FC Porto de bus vernielden. "Het is doodeng, geen twijfel over mogelijk." De frustraties liepen hoog op bij Van der Kroef. "Waarom is de grootste vraag? Waarom moet je dingen kapot maken? Ik snap het nut er totaal niet van."

De bus waarin 73 supporters werden gearresteerd werd uiteindelijk uit de stoet gehaald. Een dag later maakte Van der Kroef de schade op. "Dakluiken eruit, ramen kapot, airco-units eraf, lampen kapot. Een compleet vernielde bus", was er oordeel. In totaal werden uiteindelijk acht bussen vernield, waardoor de schade opliep tussen de 80.000 en 100.000 euro.

De 73 gearresteerde FC Porto-fans werden overigens laat op de avond vrijgelaten, nadat ze een boete van 290 euro hadden betaald. Voor de buschauffeurs was het volgens Pouw een 'traumatische' ervaring.

Alles over Europa League

