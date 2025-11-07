Bij Ajax zien ze het liefst Erik ten Hag terugkeren als trainer, maar mocht de Tukker nee zeggen, wordt er ook al verder gekeken. Onze Zuiderburen weten te melden dat er een transfervrije Belg op het Amsterdamse lijstje staat.

Hoewel ook Het Nieuwsblad benadrukt dat Ten Hag de 'wenstrainer' is in de Nederlandse hoofdstad, schrijven zij dat Philippe Clement in de belangstelling staat om de nieuwe oefenmeester van Ajax te worden. 'Volgens onze informatie wonnen de Amsterdammers inlichtingen in bij de entourage van de Antwerpse coach die sinds februari van dit jaar zonder job zit na zijn ontslag bij Rangers. Nederlandse bronnen benadrukken evenwel dat er nog geen gesprekken zijn gepland tussen Ajax en Clement.'

Clement is één van de alternatieven mocht Ten Hag zich niet opnieuw willen binden aan Ajax. De 51-jarige Belg speelde tussen 1992 en 2011 voor achtereenvolgens Beerschot VAC, KRC Genk, Coventry City, Club Brugge en opnieuw Beerschot. Clement kwam als speler tot 38 interlands voor België, waarin hij één keer tot scoren kwam.

Trainersloopbaan

Gelijk na zijn carrière als speler werd Clement trainer. Eerst in de jeugd bij Club Brugge en later op zijn eigen benen bij Waasland Beveren. Na een halfjaar viel de club op door de vele behaalde punten en pikte Genk hem op. Onder zijn leiding werd de weg naar boven ingezet en werd de club in 2019 zelfs kampioen van België.

Deze goede resultaten zette Clement door bij Club Brugge. Hij stootte als tweede Belgische club ooit door naar het hoofdtoernooi van de Champions League, door de voorrondes te overleven. In de twee jaar bij Club Brugge werd hij tweemaal kampioen en won hij eenmaal de Belgische beker.

Na een vertrek bij Brugge streek Clement neer bij AS Monaco. Hoewel hij nog prima begon in het vorstendom, werd het geen gelukkig huwelijk. In een halfjaar slaagde de Belg er niet in om Champions League-voetbal te halen en in het seizoen erna werd er überhaupt geen Europees voetbal veiliggesteld. Een dag na de laatste competitiewedstrijd werd Clement dan ook ontslagen. Niet veel later trok Glasgow Rangers de Belg aan. Hoewel hij in Europees verband prima resultaten boekte met de club, was het in de competitie minder rooskleurig. In februari 2025 werd Clement ontslagen in Schotland.