PSV-trainer Peter Bosz heeft zich vrijdag uitgelaten over het vertrek van coach John Heitinga bij Ajax. Die werd ontslagen na de 3-0-nederlaag tegen Galatasaray in de Champions League. Bosz noemt het 'respectloos' hoe trainers soms worden behandeld.

"Het is soms alsof trainers een wegwerpartikel zijn", zei de PSV-trainer fel op de presconferentie voor het uitduel van de Eindhovenaren tegen AZ. "Alleen al de vraag in een aantal gevallen of je de volgende dag nog trainer bent. Dat is respectloos."

Hij is het dan ook roerend eens met de woorden van collega Ron Jans donderdagavond. Die nam het na het Europa League-duel van FC Utrecht tegen FC Porto voor Heitinga op. "Ik vind dat Ron dat geweldig verwoord heeft", aldus Bosz. "Ik ben ook een aantal keren ontslagen. Ik kan zien aan Heitinga wat dit met hem doet."

"Het kulargument ook dat je er goed voor wordt betaald...", is de trainer fel. "Sodemieter op, wat een onzin. Je hebt wel met een mens te maken. Die moet je met respect behandelen, zoals jij ook behandeld wil worden, en niet als een stuk vuil. Je moet met respect met elkaar omgaan, en dat is in het geval van Heitinga niet altijd gebeurd."

Fitte selectie

Bosz heeft zondag de beschikking over een bijna fitte selectie voor de topwedstrijd bij AZ. De Eindhovenaren missen alleen de langdurig geblesseerde aanvallers Ruben van Bommel en Alassane Pléa, zei de coach vrijdag.

Bosz kreeg ook de gebruikelijke vraag wie er in de spits gaat spelen tijdens de volgende wedstrijd, maar hij wilde opnieuw niets verklappen. "Je mag die vraag elke week stellen, maar krijgt toch geen antwoord", zei de trainer.

Bosz koos dinsdag tijdens het gelijkspel bij Olympiakos Piraeus (1-1) opnieuw voor de aanvallende middenvelder Guus Til in de spits. Het was echter invaller Ricardo Pepi die in de blessuretijd een punt redde. "Pepi is goed bezig, maar dat was hij ook al voor Olympiakos", zei Bosz. "Hij kan starten tegen AZ, maar dat had ook gekund tegen Olympiakos."

PSV bezet de tweede plaats op de ranglijst met 28 punten, evenveel als koploper Feyenoord. AZ heeft 4 punten minder.

