John Heitinga werd donderdag ontslagen als trainer van Ajax na teleurstellende resultaten. Fred Grim neemt tijdelijk het stokje van hem over, maar twijfelde wel over de rol als interim-coach. "Maar ik loop niet weg voor mijn verantwoordelijkheid."

Grim zocht eerst contact met de ontslagen John Heitinga voordat hij aan de directie vertelde dat hij zondag als interim-coach op de bank wil zitten tijdens het uitduel van Ajax met FC Utrecht. "Ik heb gezegd: voor ik een beslissing neem, wil ik eerst John bellen", vertelde de oud-doelman aan ESPN.

"Met hem heb ik het even over de situatie gehad en gezegd dat de club me had gevraagd om het over te nemen. Dat wilde ik wel even delen", vervolgt hij.

Grim werkte als 'head of coaching' in de jeugdopleiding bij Ajax, maar werd vorige maand op verzoek van Heitinga aan de technische staf van het eerste elftal toegevoegd. "Dat is nooit de insteek geweest", aldus Grim. "Ik heb een functie als head of coaching in de jeugdopleiding waar ik me heel prettig in voel. Waar ik veel energie in stopte en ook terugkreeg. Dat was niet iets wat ik zomaar uit handen wilde geven, maar het verzoek kwam uit de directie en vanuit John. Dan ben je te veel clubman om daar nee op te zeggen."

Verantwoordelijkheid

Ajax is op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Erik ten Hag staat prominent op een lijstje met kandidaten, maar het is onduidelijk of hij wil terugkeren. Grim weet niet of hij bij het eerste elftal betrokken blijft. "Ik voelde me als head of coaching op mijn plek. Maar ik loop niet weg voor mijn verantwoordelijkheid. Je kunt niet aan mij vragen hoe lang ik dit zal moeten doen, de club gaat op zoek naar een nieuwe trainer en dat kan snel gaan of wat langer duren. Voor mij ligt de focus nu alleen op de wedstrijd tegen FC Utrecht. Verder wil ik niet kijken."

Behalve Heitinga zijn ook de assistent-trainers Marcel Keizer en Frank Peereboom vertrokken. Urby Emanuelson zal Grim zondag assisteren en Paul Nuijten, de trainer van het hoogste jeugdelftal, neemt ook plaats op de bank in De Galgenwaard.

FC Utrecht - Ajax

Grim leidde vrijdag de training maar wilde niet zeggen of hij de laatste basisformatie van trainer Heitinga op veel posities gaat wijzigen. Owen Wijndal viel woensdag geblesseerd uit tegen Galatasaray en lijkt niet beschikbaar.

"Ik heb vanochtend gezegd dat we iedereen kei- en keihard nodig hebben", zei Grim die eveneens vertelde dat het plan om Remko Pasveer eerste doelman te maken niet van hem maar van Heitinga was. "Vanochtend is de directie bij de groep geweest en daarna gingen we over tot de orde van de dag. Vanuit het verleden weet ik dat Utrecht-uit een echte wedstrijd is, waarin wel iets gevraagd gaat worden van ons."

