Ajax-directeur Menno Geelen heeft in een reactie nogmaals zijn excuses aangeboden aan iedereen die gedupeerd is door het vuurwerkdebacle bij Ajax. De beleidsbepaler kondigt ook aan dat de aanwezige fans vergoed zullen worden en hij geeft aan spijt te hebben van één bepaalde keuze.

"Het was een gitzwarte avond", luidt de eerste conclusie van Geelen na het fiasco tussen Ajax en FC Groningen. "Eigenlijk voor iedereen die van voetbal houdt, maar vooral de mensen die van Ajax houden. Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden bij iedereen, maar vooral de mensen die in het stadion waren. Zij zijn in gevaar gebracht en we hebben ze absoluut niet de avond kunnen geven die we ze wilden geven."

Daarnaast kondigt Geelen aan dat de supporters die aanwezig waren vergoed zullen worden voor hun aanwezigheid. "We hebben ook besloten om die mensen te vergoeden. Hoe of wat, daar gaan we die mensen over informeren. Dat is het minste wat we kunnen doen." Na een paar minuten tijdens de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen werd het duel verstoord door vuurwerk dat op het veld werd gegooid. Toen dat na een korte onderbreking nogmaals gebeurde, werd de wedstrijd definitief gestaakt.

De wedstrijd Ajax - FC Groningen werd na herhaaldelijk afsteken van vuurwerk in de zesde minuut gestaakt bij een 0-0-tussenstand. pic.twitter.com/DWDiWAKC8w — AFC Ajax (@AFCAjax) December 1, 2025

Op beelden was al te zien dat supporters zonder kaart het stadion binnenkwamen en Geelen bevestigt nu ook dat dit waarschijnlijk de reden is geweest dat er zo veel vuurwerk naar binnen kon worden gesmokkeld. "Zoals het er nu naar uitziet is er een nooduitgang van binnen uit met geweld geforceerd. Daardoor is er een grote groep zonder kaart, maar met vuurwerk naar binnen gekomen. We zijn nu aan het achterhalen wie dat zijn en hoe het heeft kunnen gebeuren. Dan kunnen we daar meteen actie op ondernemen."

Na de staking ondernamen Geelen en zijn collega's direct actie, maar de directeur heeft wel van één ding spijt. "Achteraf, gezien de ernst van de situatie, had ik zelf de media te woord moeten staan. Daar baal ik van. Nogmaals onze oprechte excuses naar iedereen. We zijn nu aan het doen wat we eigenlijk de hele avond en nacht hebben gedaan, de camerabeelden bekijken zodat we de daders kunnen identificeren. Zo kunnen we die passende maatregelen geven." De media werd nu te woord gestaan door financieel directeur Shashi Baboeram Panday.

Korte reactie van de F-Side

Ook de fanatieke F-Side heeft in een kort statement gereageerd op het vuurwerk dat vanuit hun vak het veld op werd gegooid. 'Niemand houdt van ons, maar dat interesseert ons niet', luidde de tekst bij de Instagram-story van het gezamenlijke vak.