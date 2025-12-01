Het is een schande voor het Nederlandse voetbal wat zondagavond gebeurde tijdens Ajax - FC Groningen. De harde kern van Ajax heeft opnieuw laten zien dat zij de controle hebben in de Johan Cruijff ArenA. Met een uit de hand gelopen vuurwerkactie werd de club wederom te kijk gezet. Ajax is niet langer de baas in eigen huis: dat zijn de supporters. En de clubleiding? Die staat erbij en kijkt ernaar.

Het is niet de eerste keer dat Ajax zich moet verantwoorden voor de vreemde streken van een groep onruststokers binnen haar eigen aanhang. Twee jaar geleden werd de wedstrijd tegen Feyenoord al gestaakt vanwege fakkels die op het veld werden gegooid. Toen stond Ajax al met 0-3 achter, tegen FC Groningen was er zelfs geen actie geweest voordat de chaos losbarstte. Het lijkt een terugkerende trend: supporters die keer op keer de regie pakken en hun eigen agenda doordrukken, ongeacht de gevolgen voor club en spelers.

Zorgwekkende verklaring Ajax

De feiten zijn schrijnend. Financieel directeur Shashi Panday, die ook veiligheid in zijn portefeuille heeft, gaf na de wedstrijd aan dat er wel degelijk voorzorgsmaatregelen waren genomen. "We hadden vermoedens en hebben maatregelen getroffen. Fouilleren, honden inzetten, camerabeelden bekijken", verklaarde hij bij ESPN. Maar ondanks dat wisten de 'fans' toch een gevaarlijke hoeveelheid vuurwerk naar binnen te smokkelen. "We zijn overvallen door de omvang, de hoeveelheid en met name de ernst van het type vuurwerk."

Dat is zorgwekkend. Als Ajax werkelijk alles op alles heeft gezet, en dit soort acties nog steeds mogelijk zijn, wat zegt dat dan over de greep die de club op haar eigen aanhang heeft? Op dit moment is Ajax niet meer in staat de veiligheid in het eigen stadion te waarborgen. De vraag die blijft hangen: wat als een speler moedwillig verwond wordt? Het is een scenario dat niemand wil overwegen, maar met deze praktijken lijkt het ineens niet meer ondenkbaar.

Waar is de leiding?

Wat de situatie nog schrijnender maakt, is de afwezigheid van leiderschap binnen Ajax. Terwijl de supporters het stadion, figuurlijk, in brand steken, blijft het stil vanuit de directie, spelersgroep en technische staf. Niemand verroert zich om de onruststokers tot bedaren te brengen. Waar voormalig Ajax-directeur Edwin van der Sar in 2014 het voortouw nam om de supporters tot kalmte te manen na het vuurwerkincident bij de bekerfinale, bleef het nu bij Ajax oorverdovend stil.

Scheidsrechter Bas Nijhuis durfde zich als één van de weinigen wél keihard op te stellen richting de harde kern. "Het is niet aan mij om dit te veroordelen, maar ik hoop wel dat dit eens hard aangepakt gaat worden", zei hij na de eerste staking. "Ajax kan hier niks aan doen, maar ik kan de veiligheid van de spelers niet garanderen op deze manier." Het is een pijnlijke constatering dat zelfs de scheidsrechter meer daadkracht toont dan de clubleiding.

Ajax, de topclub in verval

Het incident van zondagavond is slechts het topje van de ijsberg. Sportief verkeert Ajax al tijden in een crisis. Financieel stapelen de problemen zich op, en bestuurlijk is er geen grip op de situatie. De harde kern heeft de macht in handen en dicteert de gang van zaken in de Johan Cruijff ArenA. Het is een onhoudbare situatie. Wat Ajax nu nodig heeft, is een radicale ommezwaai.

De club moet laten zien dat zij, en niet de supporters, de baas is. Dat betekent harde maatregelen: stadionverboden, camera’s, strengere controles en een onwrikbare houding tegen wangedrag. Het is tijd dat Ajax de macht teruggrijpt. Tijd dat de club weer de baas wordt in eigen huis. Want wat zich zondagavond afspeelde, kan en mag nooit meer gebeuren. Het is een schande voor iedere club, maar al helemaal voor een club met zo’n rijke historie.

