Ismael Saibari gaat op voor zijn vijfde seizoen bij de hoofdmacht van PSV, waarvan hij de laatste drie jaar toonaangevend was. Een transfer lonkt maar zijn zaakwaarnemer is nog niet bij hem geweest met iets interessants, vertelt hij. Zo kon hij zorgeloos vakantie vieren met onder andere Noa Lang, die wel getransfereerd is. "We hebben alvast wat Italiaanse artiesten gestuurd", lacht de vrolijke middenvelder.