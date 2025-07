Erik ten Hag heeft zich liefdevol uitgelaten over zijn voormalig pupil Antony. De trainer die met de Braziliaan samenwerkte bij Ajax en Manchester United ziet de buitenspeler als zijn zoon en doet dat nog steeds nu de twee niet meer samenwerken.

Ten Hag kreeg enorm veel kritiek in zijn tijd bij Manchester United, mede omdat hij zijn voormalig pupil Antony voor honderd miljoen van Ajax naar Engeland haalde. De periode van de Braziliaan in de Engelse stad was niet succesvol, waardoor hij werd verhuurd aan Real Betis. Daar deed Antony het wel ijzersterk. De buitenspeler zit nog altijd in onzekerheid, maar Ten Hag zal hem altijd in de gaten blijven houden.

'Hij voelt als mijn zoon'

Tijdens een persmoment van zijn nieuwe club vertelde Ten Hag in Brazilië over zijn liefde voor Antony. "Hij heeft ontzettend veel kwaliteit. Ik heb hem twee keer gekocht bij een club waar ik coach was. Hij was als een zoon voor me en is dat nog steeds. Op dit moment hebben we geen interesse in hem, maar we zullen zien wat de toekomst brengt." Een hereniging tussen Antony en Ten Hag zit er voorlopig dus nog niet in.

Ten Hag is op dit moment met Leverkusen bezig aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Daar hoopt hij met zijn ploeg de Bundesliga-titel weer te heroveren op Bayern München. Ook mag Ten Hag zich weer op gaan maken voor een seizoen in de Champions League. De coach uit Oldenzaal haalde naar zijn nieuwe club wel één landgenoot: hij verzekerde zich al vroeg deze zomer met de komst van Mark Flekken.

Antony

Vooralsnog is Antony gewoon nog speler van Manchester United, al lijkt hij daar weinig toekomst te hebben. De buitenspeler deed het uitstekend bij Real Betis en die club zou nog steeds bezig zijn met het onderzoeken van de komst van Antony. Het is nog niet bekend of die deal een grote kans van slagen heeft.